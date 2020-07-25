「台中購物節」線上專區消費近5千萬　外縣市貢獻8成帶動買氣

▲台中購物節線上專區消費累積近5千萬，8成是外縣市民眾貢獻。圖為市長盧秀燕抽出獎項。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

「2020台中購物節」特別規劃線上專區，外縣市民眾可透過東森購物、PCHOME商店街的「台中購物節專區」，透過網路消費並登錄發票抽大獎。台中市經發局25日表示，截至昨日為止，線上消費已逼近5千萬，其中8成來自外縣市，以「雙北」買最多，顯示結合電商平台已成功帶動買氣，更增加台中商家曝光度。

中市經發局表示，台中購物節首屆只開放參加者到台中實體店家消費。今年考量「宅經濟」當道，希望擴大購物節涵蓋層面，首度突破空間限制，與東森購物、PCHOME商店街2大國內電商平台龍頭合作。台中在地店家可於平台上架，更於首頁設置「台中購物節專區」，不僅擦亮購物節招牌，也讓台中在地店家被外縣市民眾看見。

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▲▼台中購物節首推線上專區，與電商合作推出許多好康，供消費者做選擇。（圖／台中市政府提供）

經發局表示，後台統計數據顯示，線上消費有8成是外縣市民貢獻，新北市第一佔24％、台北市第二佔15％、台中市14%居第三，第四、五名則分別為高雄市和桃園市；商品類別則以食品、休閒旅遊和美妝產品最熱銷。

經發局表示，感謝5都力挺台中購物節，購物節活動還有1個多月。東森購物除祭出東森幣折抵最高20%回饋，即日起至8月10日單筆消費金額滿888元抽5288元東森幣及折價券，更有滿3000元送888元折價券等眾多好康，歡迎民眾上網動動手指享受台中好物及超值優惠。活動詳情請上購物節官方網站( https://funtaichung.tw/2020shopping )查詢。

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