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蘇貞昌拍板整合電子支付　未來可存外幣

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▲行政院長蘇貞昌出席防疫郵票發行典禮前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌30日行政院會中拍板通過「電子支付機構管理條例」，以符合支付工具虛實整合的潮流，滿足民眾便利支付的需求。透過將「電子支付」、「電子票證」二元化管理的法制統合為一，未來各電子支付機構間款項可以相互移轉；且透過跨機構的共同平台，可整合各電子支付的紅利點數。另外，民眾、外籍人士也可透過電子支付工具儲存外幣。

蘇貞昌表示，金管會提出加速普及行動支付，讓人民生活更便利，是數位經濟發展政策中重要一環。科技進步很快，政府也要趕上變化，法令也要修改，現在行動支付、電子支付不夠普及，今天提出本案也是要大家與時俱進，佈置更好的環境，懂得用才會更好。

根據本條例修正，將原本「電子支付」、「電子票證」二元化管理的法制統合為一，透過擴大電子支付機構的業務範圍，開放跨機構間互通金流服務，增加民眾支付的便利性，可為我國電子化支付及行動支付營造良好發展環境，加速普惠金融的推動，是我國儲值支付工具發展的重大里程碑。

蘇貞昌也指示，本案送請立法院審議後，請金管會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。金融監督管理委員會主委黃天牧表示，會加強跟立委溝通，希望下會期會順利通過；由於還有子法的部分，時間上會盡快，部分子法已在做草擬，會同步進行，希望可以在最短時間內實行。

金管會指出，為符合支付工具虛實整合之潮流，及因應支付生態圈發展趨勢下業者擴大業務範圍之需求，並衡平電子支付機構及電子票證發行機構之風險控管強度，擬具「電子支付管理條例」修正草案。

金管會說，此次修法將擴大電子支付機構業務範圍，除「金流核心業務」外，擴及「金流附隨業務」與「金流相關衍生業務」之經營，打造以電子支付機構為核心之支付生態圈。

另外，為配合開放電子支付機構經營國內外小額匯兌業務，此次修法也放寬外幣儲值管道及方式，增訂外幣儲值得由其他經主管機關會商中央銀行核准之方式存撥，以提升儲值便利性及使用者體驗。

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