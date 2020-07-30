不找零就暴走開罵！「退貨要券」更氣人　收銀妹吐苦水：三倍券養出奧客

▲收銀妹抱怨三倍券養出很多奧客。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

三倍券上路，民眾花得很開心，但對店家來說就是一大考驗。有女網友在《Dcard》發文，說自己是「一名可憐的收銀員」，抱怨三倍券養出一堆奧客，包括要求找零、不給找就靠北的客人，還有要求退貨還三倍券就好了的消費者，都讓她忍不住暴走「X你娘三倍券」，直呼自己「氣到咪咪貓貓（氣炸的意思）。」

收銀妹文中貼出三倍券的照片，特別圈出印在上面的字樣「消費時 ●不得換現 ●不得找零 ●不得儲值」，認為消費規則明明印得一清二楚，有客人還是會因為不給找零就生氣，「寶貝，上面不是已經寫了不能找零了嗎？」「最雞X的是那種，說不能找零還要靠北我們的。」

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▲使用規則印得清清楚楚，還是有客人會因為不能找零就生氣。（圖／翻攝自Dcard）

原PO相當無奈，因為有顧客會說某夜市都能找零之類的話，「有些夜市攤販讓你們找零，是他們人很好，不是應該的好嗎？」忍不住怒罵「X的，台灣養出一堆奧客。」

收銀妹繼續抱怨，說三倍券購買的商品「不能退貨」，若是有瑕疵只能換貨，但就有客人會說「退三倍券給我們就好了，為什麼不能退？」她就PO出三倍券背面，只見上面印有「銷售日期」，代表換了就不能拿回來。

▲三倍券要寫「銷售日期」，用掉就不能換回來。（圖／翻攝自Dcard）

「新聞好像有報，但我覺得應該沒幾個人看，每天收到的三倍券店家都會寫上日期」，而且自己工作的地方是連鎖賣場，規定就是規定。她透露，收銀機上有各種按鈕，包括刷卡、現金、三倍券、其他折價券等等，「客人多少刷卡、多少錢付現、又有多少錢用三倍券我們都要按的很清楚。」

收銀妹直說，如果帳面數字不對，都是收銀員本人要吸收，「公司一塊都不會幫我們賠好嗎？不要再說什麼退你三倍券就好了。」貼文PO出後，女網友也更新表示，她的意思不是不給客人問能不能找零，強調讓人生氣的是「說了不能找零大小聲的客人」。