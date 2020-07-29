首宗消費券淪詐騙工具！他900元買1700三倍券　加值驚知「已過期12年」

▲李男買過期12年消費券要充值遊戲點數 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子跟朋友購買面額1700元的振興三倍券，隨後拿到網咖櫃檯想要充值線上遊戲點數，店員笑說「這是12年前的消費券！不能用」，男子氣的到警局提告詐欺，警方受理後循線找到他的朋友，他辯稱缺錢跟家人拿來賣，不知道早已過期，訊後依詐欺罪移送偵辦。

據了解，38歲李姓男子在線上遊戲認識23歲盧姓男子，日前透露想買振興三倍券，於是盧男自稱可以賣他，兩人相約碰面以900元購買1700元的三倍券，李男拿到裝有1700元三倍券，也沒打開檢查，直接到網咖櫃檯指定要充值線上遊戲點數。

店員打開信封一看，笑著說「裡面只有1500，而且這是12年前的消費券，不是振興三倍券，不能用了！」李男驚覺被騙當場傻眼，氣的到轄區報案；警方循線約談盧男到案說明。

盧男到案後向警方表示，消費券是從家人那邊取得的，不知道消費券過期不能使用，因缺錢才會低價賣給李男；因有販賣事實，被害李男也提告，訊後依詐欺罪嫌將他移送法辦。警方呼籲，行政院已明定「振興券不得轉售、找零或換取現金」的規定，如有私下交易或收購行為，民眾也可向經濟部檢舉並視情況開罰。

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