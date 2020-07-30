李眉蓁高雄5常識慘敗！「自家人一秒打臉」鄭弘儀嚇阻止：別答太順

▲李眉蓁風波為止！（圖／實習記者方敬攝）



記者劉維榛／綜合報導

高雄市長補選進入關鍵倒數，國民黨候選人李眉蓁繼論文醜聞後，又因高雄小學堂問答5慘敗鬧出笑話，她事後強調沒有先看過題目。反觀自家人陳偉杰同樣上節目，卻能對自己選區人口數朗朗上口，「在自己的選區，一定要瞭解自己選區的狀況」，形同對李眉蓁打臉。

國民黨籍新北市議員陳偉杰受邀上節目《鄭知道了》，他認為「在自己的選區，一定要瞭解自己選區的狀況」，鄭弘儀也立馬來個抽考新北人口數，他輕而一舉回答，「人口最多的是淡水18萬，最少是石門1萬2000人，三芝2萬3000人，八里3萬8000人。」

鄭弘儀笑虧「你不要答這麼順嘛！」陳亭妃調侃「你這樣就突顯李眉蓁了！」陳偉杰則尷尬解釋，「或許她對自己的選區很了解」，鄭弘儀忍不住吐槽「但是她要選市長耶！」

▲鄭弘儀要陳偉杰別答得太順！（圖／翻攝鄭知道了YouTube）



台師大教授范世平也當眾直言，「連這些最基本ABC都搞不清楚，怎麼選市長，我真的覺得四個字，慘不忍睹。」一旁的名嘴也憂心忡忡詢問，「李眉蓁這狀況，國民黨以後還會提拔年輕人嗎？」

對此，陳偉杰跳出來幫李眉蓁說話，推測她以為節目會針對市政內容做抽考，「但我必須承認說，這些可能是妳要參選市長本來就要知道的常識，我認為她可能確實沒有準備」、「她可能不知道王浩宇，問她是比較基本的，她認為可能不會去準備的一些議題」。最後，陳偉杰也拿自己經驗作解釋，「我們在準備考試也會一樣，老師可能突然考簡單的議題，你反而不大會寫，有時會有這種狀況。」

▼陳偉杰解釋，李或許沒準備好題目！（圖／翻攝鄭知道了YouTube）

