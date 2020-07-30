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西門捷運廣場禁菸　8月1日起違規最高可罰1萬元

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▲▼西門捷運廣場禁菸區，8月1日起逕行取締告發違規吸菸行為。（圖／台北市政府環境保護局提供）

▲西門捷運廣場禁菸區，8月1日起逕行取締告發違規吸菸行為。（圖／台北市政府環境保護局提供，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

雙北連鎖便利商店及咖啡店的騎樓前，已全面禁止吸菸。接下來北市府擴大禁菸場域，萬華區西門捷運廣場自7月1日起已劃設為禁菸區，環保局將於8月1日起對違規民眾開罰，最高可罰1萬元，民眾務必配合遵守禁菸規定，勿違規吸菸及亂丟煙蒂，以免受罰。

台北市環保局與衛生局攜手推動北市禁菸場域，萬華區西門捷運廣場已劃設為禁菸區，環保局將於8月1日起針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發，凡違規吸菸者將依據菸害防制法處2000元至1萬元罰鍰，另亂丟煙蒂則依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。台北市環保局呼籲民眾務必配合遵守禁菸規定，勿違規吸菸及亂丟煙蒂，以免受罰。

環保局表示，自7月1日起平日及假日均各派2組人力於廣場進行走動式宣導、勸導工作，並派員加強環境清潔維護，並於禁菸範圍內設有禁菸告示牌10處、地面禁菸圖11處、禁菸海報4處，且在成都路兩側設置路燈旗加強宣導，提醒民眾已進入禁菸區。

西門捷運廣場自7月1日公告為禁菸區已近1個月，環保局持續派員加強宣導、勸導，經統計7月1日至7月28日共計勸導違規吸菸行為531件、告發亂丟煙蒂456件。

另為提升商圈整體環境，除派員稽查禁菸範圍內之違規行為外，環保局亦同步宣導騎樓店面業者負起清除煙蒂、垃圾之責，輔導商圈內店家自主維護管理周邊環境。

環保局表示，城市的環境需要市民與政府共同努力，期待民眾均能配合遵守禁菸規定，勿違規吸菸及亂丟煙蒂，共同維護並營造更優質的市容環境。

▲▼西門捷運廣場禁菸區，8月1日起逕行取締告發違規吸菸行為。（圖／台北市政府環境保護局提供）

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