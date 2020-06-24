7月起北捷西門站1號、6號出口列「禁菸區」　違者最高罰1萬元

▲西門廣場周邊將禁菸 。（圖／環保局提供）

記者楊亞璇／台北報導

為提升西門商圈觀光品質，繼信義區香堤廣場禁菸商圈後，台北市環保局24日宣佈，今年年7月1日起西門捷運廣場，捷運西門站1號及6號出口周邊將劃設為禁菸區，凡違規吸菸者依法將處2,000元至10,000元，亂丟菸蒂者依法將處1,200元至6,000元，提醒癮君子注意，勿以身試法，以免受罰。



環保局指出，信義區香堤廣場自105年10月公告為北市首座禁菸商圈後，有效提升香堤廣場市容及空氣品質，實行多年獲得觀光遊客肯定，為進一步推動北市禁菸場域，衛生局再度合作，今年選定西門捷運廣場劃設為禁菸區，110年更規劃將台北車站周邊及行旅廣場劃設為禁菸區，逐步推動戶外廣場禁菸政策。



衛生局已於今年5月15日公告，西門捷運廣場自7月1日起劃設為禁菸區，並委任環保局進行該區域違規吸菸行為稽查取締。環保局表示，該局自7月份起針對違規吸菸將先予以勸導，自8月1日起對禁菸範圍內違規吸菸行為直接取締告發，凡違規吸菸者將依據菸害防制法處2,000元至10,000元罰鍰；亂丟煙蒂者將依廢棄物清理法處1,200元至6,000元罰鍰。



環保局指出，宣導期間該局將派人力於禁菸區內舉牌，進行走動式宣導、勸導工作，並派員加強環境清潔維護，除派員稽查禁菸範圍內之違規吸菸行為外，環保局，將同步宣導騎樓店面業者負起清除煙蒂、垃圾之責，輔導商圈內店家自主維護管理周邊環境，並視需求於其店前騎樓或人行道設置熄菸設施，期待屆時民眾均能配合遵守禁菸規定，勿違規吸菸及亂丟煙蒂，共同維護並營造更優質的市容環境。