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台東縣衛生局公告　關山工商等10所學校周遭環境全面禁菸

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▲ 台東縣衛生局4月1日公告，關山工商等10所學校周遭環境全面禁菸。（圖／取自關山工商官網）

▲ 台東縣衛生局公告4月1日起，關山工商等10所學校周遭環境全面禁菸。（圖／取自關山工商官網）

記者楊鈞典／台東報導

為營造學校周邊人行道無菸環境，維護師生、家長及民眾不吸二手菸之健康權益，台東縣衛生局依據菸害防制法第15條第1項第13款規定，公告國立關山高級工商職業學校等台東縣內10所中小學校周邊人行道，自2020年4月1日起為全面禁止吸菸場所。違規吸菸民眾，依據該法第31條第1項規定，處新台幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

衛生局表示，為避免癮君子在學校附近抽菸，二手菸飄進校園影響師生健康，該局自105年即著手進行相關規劃，至2019年共33校加入，109年4月1日新增國立關山高級工商職業學校、新生國民中學、復興國民小學、國立臺東大學附設實驗國民小學、康樂國民小學、豐里國民小學、豐源國民小學、豐田國民小學、卑南國民小學、關山國民小學10所高中職以下學校，累計共有43所學校校園周邊人行道禁菸。

衛生局指出，菸害防制法規範高級中等以下學校全面禁菸，但法規並未明定校園周邊人行道為禁菸區域，因此仍有人在人行道上吸菸，致使菸味飄散至校園內，影響師生健康，公告後將針對已公告之校園周邊禁菸環境進行稽核加強無菸校園執法，呼籲民眾遵守校園周邊禁菸的規定，也請癮君子不要在校園及校園周邊人行道吸菸，期間將加強宣導及勸導改善，並於4月1日正式告發。以上違規吸菸民眾者，將依菸害防制法第31條第1項規定處以新台幣2千元至1萬元罰鍰。

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