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共享單車ofo欠款83億「法院也找不到」　用戶酸：退押金要等500年

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記者黃翊婷／綜合報導

大陸共享單車ofo小黃車自2018年底被爆出搬離總部，以及千萬人排隊退押金等事，隔年1月又傳出欠款。大陸媒體近日挖出一份2020年5月9日的執行裁定書，再比對完全找不到人的ofo小黃車App、官方微博，推定該公司應該已經確定走入歷史，甚至還有用戶留言調侃，「退押金要等500年」。

ofo小黃車走入歷史。（圖／翻攝自微博／每日經濟新聞）

▲《每日經濟新聞》的微博全文。（圖／翻攝自微博／每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》28日報導，ofo小黃車的辦公地點已經人去樓空，按照官網、App、微博帳號上公布的地址找尋，還是無法聯繫上相關人員，因此下了一個「消失的ofo：法院都找不到，20億（約新台幣83億元）欠款追債無門，退押金要等500年」的標題。

而根據一份2020年5月9日發布的執行裁定書顯示，北京市昌平區人民法院在2020年初對執行人東峽大通（北京）管理諮詢有限公司予以線下查控，卻還是沒有找到被執行人，也沒有發現任何可供執行的財產，這才讓外界確信，ofo小黃車真的已經玩完了。

還有陸媒點開ofo小黃車的App，發現目前排隊等待退押金的用戶仍有1582萬人，騰訊新聞和鳳凰weekly財經也合作發布尋物啟示海報，稱這間公司是「消失的ofo」。這件事一度在微博掀起網友及受害用戶熱議，紛紛留言調侃，「ofo退押金要等500年」、「我真的還想再活500年」、「我的押金什麼時候才會回來？心疼」。

▲▼ OFO 。（圖／路透）

▲ofo的招牌小黃車，現在路上幾乎已經看不到了。（圖／路透）

此外，ofo小黃車的官方微博最後一次更新是在2019年8月2日，對於公司破產的消息，小編還曾發布聲明澄清，「ofo目前營運一切正常，有關債務也在訴訟或者協商當中」。然而過了將近一年，整間公司的人員卻在一夜之間通通消失。

據了解，ofo小黃車是在2014年誕生，並請來知名藝人代言，一度是覆蓋城市數量最多、範圍最廣的共享單車平台，2015年至2018年9月一共獲得人民幣150億元的投資，沒想到隨著用戶量逐漸增加，退款問題越來越多，資金鏈也因此出現斷層。如今ofo小黃車幾乎已經消失無蹤，後續爭議該怎麼解決，實在讓有關單位傷透腦筋。

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