影／租單車故障還計費！系統爽騎6天到非洲...情侶崩潰停不了

大陸中心／綜合報導

共享單車在大陸很夯，不過吉林長春有對情侶，原本計劃好單車約會，沒想到QRcode掃下去車鎖沒打開，卻已經開始計時計費，打電話去客服還無人接聽，過6天地圖自動定位騎了1萬多公里，等於從大陸騎到非洲，讓他們超傻眼。

▲系統自動騎6天，從大陸飄洋過海到非洲。（圖／翻攝自看看新聞）

根據《看看新聞》報導，周先生和女友想要騎車旅行，卻遇到讓他們意想不到的插曲，事發當時女方用手機掃描薇薇單車的QRcode，明明顯示解鎖除成功，但車子遲遲無法使用，系統也已經開始計費，他們輪流掃碼單車都無動於衷，系統則一直顯示使用中，周男崩潰「我倆現在想結束也結束不了！」

▲計時計費系統停不了。（圖／翻攝自看看新聞）

誇張的是，單車專用APP的計費無法停止，地圖定位系統還自己騎了起來，過了5、6天都無法強制關閉，就這樣「被騎」156個小時、18.3公里，移動路徑直接穿越印度洋，飄洋過海到非洲。周男無奈表示，期間和女友頻頻聯繫客服，但電話卻顯示關機，連辦公室地址都找不到，形同幽靈公司，現在小倆口只盼對方快回覆，解決這場鬧劇。

網友紛紛留言「一輛長了翅膀的共享單車」、「可能是假的二微碼」、「單車成精了」、「這已經算是詐騙了吧」、「我比較好奇騎到非洲花了多少錢」。