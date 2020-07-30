中共又傳高官落馬　文旅部副部長李金早接受調查

▲國務院文旅部副部長李金早。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中共高官又傳落馬，中共中央紀委國家監委網站29日晚間公布，國務院文化和旅遊部副部長暨黨組副書記李金早涉嚴重違法違紀，目前正在接受調查。

李金早，湖北仙桃人，1958年1月生，1976年2月入黨，是中國社會科學院經濟學博士研究生。先前長期在廣西任職，2008年官至廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府黨組副書記、常務副主席；離開廣西後，先後在商務部、國家旅遊局、文旅部任職。

綜合陸媒報導，李金早22日到27日仍以國務院扶貧開發領導小組海南脫貧攻堅督查組組長的身分，實地到海南督查，甚至在28日下午召開會議，要求相關部門報告詳情，不料隔天隨即被調查，也是該部第一個被調查的正部級高官。

根據公開簡歷，李金早1984年至1986年在財政部財科所工作，1988年10月至1994年8月在國家計委工作，1994年8月起歷任桂林市副市長（1994-1996年掛職）、市委常委、常務副市長、市委副書記、市長。

2001年10月起，李金早任廣西壯族自治區黨委常委，同年11月兼任桂林市市委書記、市長，2003年4月兼任自治區發展計劃委員會主任、黨組書記，9月任自治區政府副主席，12月兼任廣西國際博覽事務局局長、黨組書記。

2008年1月，任廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府黨組副書記、常務副主席。2011年10月任商務部副部長、黨組成員。2014年10月，任國家旅遊局黨組書記、局長。2018年3月，任文化和旅遊部黨組副書記、副部長。

此外，李金早也是中共十六大、十七大、十九大代表，第九、十、十一屆全國人大代表，中國政協第十三屆全國委員會常務委員。