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全台最高！首屆「雲端上婚禮」9/11登場　新人衝梨山拍秘境婚紗

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▲梨山,新佳陽部落。（圖／記者陳涵茵攝）

▲參加雲端上婚禮的新人可遊遍梨山。（圖／記者陳涵茵攝）

記者李宜秦／台北報導

中橫公路通車60週年，交通部觀光局參山國家風景區管理處自5月起推出「中橫觀光60–幸福梨山·愛在高峰」系列活動，9月11日至13日間將舉辦首屆「雲端上的婚禮」推觀光，帶著12對佳偶玩遍梨山原民部落，還可拍攝秘境婚紗、舉辦聯合婚禮。

交通部觀光局執行秘書蔡明玲表示，台灣的山脈、原民文化和特有歷史建築都非常吸引外國人，盼透過主題活動和聯合婚禮，帶來全新商機，也能夠將梨山形塑為新人結婚、拍婚紗的浪漫觀光聖地，打造中橫觀光新品牌。

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「雲端上的婚禮」是全台海拔最高、距離神最近的祝福，7月9日報名截止時，已有48對佳偶報名，其中一對佳偶因為新娘是導遊而結識了來自荷蘭的另一半，新郎雖喜好登山卻因荷蘭沒有高山，所以對於台灣山林格外著迷，沒想到最後也愛上了台灣姑娘。

▲梨山,新佳陽部落。（圖／記者陳涵茵攝）

▲新人還可體驗原民文化。（圖／記者陳涵茵攝，下同）

另一對佳偶則是認識超過80年、結褵64年的青梅竹馬，新郎在民國42年曾參加救國團主辦的「大專青年中央山脈探險隊」，是中橫公路開通之前的暑假活動，相當於後來的中橫健行，從霧社走到銅門，至今也超過了一甲子，頗具意義及紀念性。

參山處處長柯建興表示，報名期間雖受疫情影響，但報名情況仍十分踴躍，且佳偶們的愛情故事都相當精彩，被閃瞎的同時還相當傷腦筋，費了一番功夫才挑選出這12對佳偶。

觀光局表示，雲端上的婚禮為期三天兩夜，佳偶們將可遊玩梨山地區原民部落遊程、攜手體驗泰雅成年禮、新人之夜、拍攝梨山秘境婚紗，最後更有壓軸的聯合婚禮派對。

▲梨山,新佳陽部落。（圖／記者陳涵茵攝）

此外，婚禮當天更有機會抽中Hearts on fire鑽石對戒，觀光局表示，盼雲端上的婚禮今年站穩腳步，明年疫情趨緩後也將朝向海外佳偶招募，預計明年將祭出更多超值好禮和國際知名品牌跨界加入。

觀光局表示，「中橫觀光60–幸福梨山·愛在高峰」系列活動也串連大梨山地區的商家，推出專屬的幸福連線優惠，無論吃喝玩樂通通都有，還可透過住宿蓋章兌換限量200份中橫觀光60紀念悠遊卡（內含200元儲值金）。

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