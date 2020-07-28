中學操場宣傳「貞潔女子後代更聰明」、手淫一生貧賤　校長：不是學校做的！

▲河南一間中學操場性教育內容受到質疑。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

日前有網友爆料，河南一間學校操場佈告欄海報內容包含「貞潔女子的後代更聰明」，聲稱科學研究表明「濫交者的後代智商會很低」等說法，內容引起網友質疑。對此，校方表示，該佈告欄內容不是學校所製作。

根據澎湃新聞報導，河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學操場一側，設有「重塑青少年青春」主題宣傳欄，上面寫道「手淫者貧賤一生」、「女性穿著暴露的危害」、「婚前性行為的危害」、「墮胎對女性的危害」等性教育內容，宣稱穿著暴露、墮胎、婚前性行為有害。

內容中更多以「科學研究表明」強調有依據，但內容令人懷疑。「貞潔女子的後代更聰明」指出，女性如果不出軌，婚後生下的孩子，其智商通常會比她本人高二十幾個點），而濫交者的後代智商會很低」。

宣傳中還指出，「研究表明，濫交還會提高基因多樣性，但是基因的變異絕大多數都是災難性的，所謂的基因多樣性，其實是指千奇百怪的各種遺傳疾病，例如地中海貧血症等」、「如果不徹底戒除手淫，你想出人頭地、光宗耀祖是不可能的，一輩子翻不了身」等言論。宣傳內容被曝光之後，引起網友質疑不合適，且不符科學。

河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學校長喬世卿27日回應，操場圍牆上的確存在網傳佈告欄，但該宣傳欄的裝設與學校無關，因為操場由夾津口鎮管轄，並非學校所有，只有使用時打開通道，不用的時候就鎖上。

之樸中學一名張老師也透露，佈告欄安裝至少一年以上，但位在操場西南角，距離之樸中學學生日常活動的區域相對偏遠，但學生跑操時會經過。對於宣傳內容，他大致瀏覽過，覺得總體可以，但是「有些地方尺度稍微大了一點」。

該操場不只學校使用，除了上課期間，早上、晚上、節假日則是對外開放的，是當地市民休閒健身的一個地方。河南省鞏義市夾津口鎮鎮政府則尚未回應，是否會對內容進行整改。

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