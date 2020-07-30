台灣首位民選總統　李登輝曾兩進兩退共產黨

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

前總統李登輝逝世，享耆壽98歲，消息傳出震驚全台。總是把台灣掛在嘴邊，是大家熟悉的李登輝，但他年輕時是否曾加入共產黨，一直是政壇未解的謎團。2013年時，李登輝曾首度坦言，確實曾短暫與共產黨有「交集」，但從未主動申請入黨，不久就因理念不合主動退黨。

李登輝退休後的健康狀況一直受到關注，2018年11月29日，當時他在家中是從起居室要移動到臥室的時候，不慎跌倒撞到地面，右側頭部、眼睛上方碰撞到地面，當下鼻腔出血，額頭則是碰撞傷，被送往台北榮總急救，住進神經外科加護病房，幾天後又傳出腦部有輕微出血，使得出院時間延宕。

今年2月8日晚間，李登輝因喝牛奶嗆到緊急送醫，經檢查無大礙，但為安全起見，仍建議留院檢查。當時李登輝主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮受訪表示，「老人家的事情很難說」，因為肺部有些許感染，已給予抗生素控制病情。

28日晚間，又再次傳出李登輝病情惡化，但北榮院方皆封口不願證實已拔管，只表明狀況確實不佳，一切由李辦說明。

李登輝2013年在綠島人權園區與政治受難者座談時表示，1946年自日本返回台灣後，隨即進入台灣大學就讀農學院農業經濟系，1947年與4位同學共同發起讀書會，組織「新民主同志會」，後來這個讀書會被中共吸收，成為外圍組織，他深感理念不合，1948年退黨。

中共政協委員、前台灣共產黨核心分子吳克泰曾表示，他1946年9月，吸收李登輝入黨，李登輝曾「二進二退」共產黨。李登輝退黨後，他所在的組織就遭到滅頂之災，在寧可錯殺不可露一的白色恐怖時期，李登輝卻全身而退毫髮無傷，引起外界解讀，是李登輝向國民黨輸誠，出賣了組織。

針對外界質疑，李登輝曾強調，退出「新民主同志會」後，他認為盡量不要待在台灣，因此，赴美留學，而當年一同成立組織的同學，有人遠走他鄉，前往北京當中共要員，也有人被捕入獄，並在獄中組織運動，最後遭到槍決，但這些與他無關。

雖然李登輝曾是中共地下黨黨員，但從1988年擔任國民黨黨主席後，時間長也達12年之久。1996年，他當選第一屆民選總統，也是台灣第一位本省籍的國家元首，被普遍視為落實台灣全面民主化的重要領袖。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）