老闆誘國中妹拍裸照「逼性侵害懷孕」　保釋爽去旅遊...她絕望輕生

▲性侵示意圖。（圖／視覺中國）

記者劉亭／綜合報導

成都一名14歲女孩遭到一名企業家邱姓老闆誘騙性侵，不幸懷孕墮胎，之後受不了煎熬，在家中結束生命。但邱姓老闆卻被挖出，雖然被告性侵，但在保釋後很快跑去西藏旅遊，還宣傳自家產品，生活依舊逍遙自在。

根據上游新聞，受害女孩小小的母親透露，女兒遭邱姓男老闆誘騙，發送裸照給他，在2019年8月第一次被脅迫發生關係，導致小小懷孕。事發當時，小小還沒有滿14歲。

小小在2020年2月3日檢查發現，自己已懷孕15週，正式報案。成都市公安局雙流區分局4日正式以性侵罪立案偵查，邱男被警方採取了刑事強制措施。小小6日在醫院進行了墮胎手術。

▲男子被控性侵未成年少女，害對方懷孕。（圖／翻攝自上游新聞）

小小的母親指出，女兒因為一系列打擊，罹患了輕度憂鬱症，到了6月28日晚上在家中輕生。她也出示了成都市公安局雙流區分局5月8日所做鑑定書，顯示邱某林是小小胎兒的生物學父親。

今年46歲的邱某是四川人，但一直在成都經商，是當地一間公司老闆，在警方對小小被強奸案立案一個多月後，他的社群媒體就發布了定位為西藏拉薩的影片，疑似已取保候審，開心前往西藏等地旅遊；在小小輕生前5天，他還發了坐高鐵商務艙影片。

事情被報導後引起輿論譁然。根據成都市雙流區人民檢察院28日消息，該院依法以涉嫌強姦罪對犯罪嫌疑人邱吉林批准逮捕，同日由成都市公安局雙流區分局執行，目前案件正在進一步辦理中。

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