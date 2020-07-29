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社會 社會焦點 保障人權

惡狼志工手伸半癱女尿布　淪性奴影片曝！身心受創與家人決裂

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圖、文／鏡週刊

北部地區出現一名惡狼A男，利用在愛心團體當志工的機會，性侵被他照護的身障女子，受害人最近向警方報案，指控惡狼多次將手伸進其尿布撫摸私處，還趁她打嗎啡止痛、無力抵抗時性侵她。

掛著尿袋的小貓下半身癱瘓，行動需其他人協助。（圖經變裝變色處理）

▲掛著尿袋的小貓下半身癱瘓，行動需其他人協助。（圖／鏡週刊提供，經變裝變色處理）

此外，惡狼還因性騷其他女志工及自己的小姨子，被愛心團體逐出門外，但他又轉到一間教會當志工，繼續藏身在慈善圈裡，宛如一顆不定時炸彈。

北部一名惡狼A男（圖）涉嫌利用當志工的機會，性侵重度身障女子。（翻攝臉書）

被性侵的身障女子小貓說，去年4月，她因一起意外，造成脊椎、骨盆、大腿骨折，下半身癱瘓，視力嚴重退化，腦部受損，被送到北部某醫院急救，昏迷了1個月。醒來後，她因身心受創，言行舉止異常，與家人的關係出現裂痕，最後鬧翻。小貓告訴本刊，事發後不到半年，家人就再也沒來看過她，也不再幫她支付醫藥費，求助無門的她，最後選擇在臉書發文求援。

當時一個自發性的志工團體看到小貓的求救訊息後，立刻前往醫院協助，除了提供照護，也協助募款，還把她的狀況分享到臉書社團，結果，志工團「前團員」A男得知此事後，也跑去關懷小貓。

當時A男對小貓悉心呵護，讓小貓對他完全信任，就算愛心團體多次提醒她說，A男是問題人物，她也聽不下去，甚至覺得全世界都是壞人，只有A男是好人，還認為愛心協會是在「限制她的交友權利」。最後，她選擇相信A男，不再與愛心協會往來，也因此讓自己一步步落入A男的陷阱。

去年底，小貓因為住院過久，依規定必須轉院，加上與家人決裂，又跟愛心協會斷絕往來，失去經濟援助的她無處可去，只能接受A男的提議，搬到他位於新北市的住處，也委託A男替她申辦重度身障手冊，並就近在新北市某醫院進行復健。

沒想到小貓搬進A男住處後，A男就原形畢露，開始對她伸出狼爪。小貓告訴本刊，當時她插著尿管，但A男竟然不顧她的健康與意願，經常用手與口水觸碰她的私密處，害她遭受感染，最後醫師不得不在她的腹部做了「膀胱造口」，造成她極大創傷。

A男把手伸進小貓的尿布裡、撫摸其下體，被小貓錄下證據。（當事人提供）

為了證明A男的惡行，小貓還秀出一段自己偷拍的影片，只見A男把手伸進尿布撫摸她的私密處，小貓則氣若游絲地質問他：「你不是說要幫我按腳嗎？按到哪裡去了？」A男竟色瞇瞇地回答：「按B（指女性私密處）啦！」小貓說，因為她常要施打嗎啡，打完後意識模糊，這段影片雖然只有短短幾秒鐘，但卻是她好不容易蒐證的結果。

小貓被A男性侵不只一次，她告訴本刊，自從她受傷後，視力大幅下降，A男卻利用她看不清楚的弱點，以「角色扮演」的方式性侵她。「有一次他告訴我，等一下會有水電工到家裡修理水電，當時我打完嗎啡躺在床上，沒多久，就有一名男子跑進房間，說他很喜歡我，開始對我上下其手，那時房間沒有開燈，我根本看不到。」小貓餘悸猶存地說。

小貓（圖）遭志工惡狼性侵後，透過禱告鼓起勇氣，正式向警方報案。（圖經變裝變色處理）

「我一直抵抗，但他的光頭太好認了，我一摸就知道是他，所以就大喊不要！你放開我！變態！但我越抵抗，他越興奮，他的姿勢讓我的脊椎非常不舒服，我感到很痛苦，他甚至還掐我的脖子，要我當他一輩子的性奴隸！」小貓告訴本刊，因為她半身不遂，加上又無處可去，只能隱忍，如今順利脫離A男的魔掌，才敢揭發這段可怕的往事。

A男不只性侵小貓，還涉嫌性騷擾其他女志工。去年A男跟著志工團在台北車站發放愛心便當時，藉故擁抱女志工，下體卻起了生理反應，讓對方很不舒服、宣稱要提告，A男也因此被志工團列為拒絕往來戶。

A男的惡行還不只如此，本刊調查，4年前，他曾因性騷擾自己的小姨子，最後與老婆離婚。當時他在住家樓梯間，從背後環抱小姨子，並撫摸她的胸部，小姨子無法忍受，決定報警，A男去年因此被新北市政府社會局依《性騷擾防治法》開罰2萬元。

女志工（右）去年7月在台北車站前遭A男性騷擾，愛心團體隨後將他退團。（圖經變裝變色處理）

針對性侵身障女子的指控，本刊致電A男詢問回應時，他矢口否認，強調當初與小貓是同居戀人，A男告訴本刊：「我照顧她、幫她申請重度殘障手冊，不料她竟然搞自殺，分手後還說我性侵，我無法接受。」

至於被控性騷擾女志工一事，他也否認到底，強調是因理念不合，自行退團。另外，對於性騷擾小姨子遭裁罰2萬元，A男則跳針指出，該說的都跟法院說了，現在沒什麼好說的。

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A男假扮水電工性侵小貓，小貓因摸到光頭，確認加害者就是A男。

今年6月30日，半身不遂的重度身障女子小貓（化名）向警方報案，指控一名40歲的A男多次猥褻、性侵她，恐怖的是，A男曾在某志工團體擔任志工，小貓正是被他照護的對象。

本刊調查，A男不只涉嫌性侵小貓，還曾性騷擾自己的小姨子、同團的女志工，東窗事發後，志工團特別發聲明與A男切割，但他如今又加入新北市某教會擔任志工，猶如一顆不定時炸彈。

小貓骨盆碎裂、下半身癱瘓，不但須靠輪椅代步，還掛著尿袋。（翻攝臉書，圖經變裝變色處理）

提告後的小貓，因為不希望還有其他人受害，於是鼓起勇氣向本刊投訴。身為虔誠基督徒的小貓，與記者約在南部某教會受訪，由於她半身不遂，特別請友人揹她進教會，整理好情緒後，她娓娓道出這段不堪的過往。

小貓說，去年4月，她因一起意外，造成脊椎、骨盆、大腿骨折，下半身癱瘓，視力嚴重退化，腦部受損，被送到北部某醫院急救，昏迷了1個月。

醒來後，她因身心受創，言行舉止異常，與家人的關係出現裂痕，最後鬧翻。小貓告訴本刊，事發後不到半年，家人就再也沒來看過她，也不再幫她支付醫藥費，求助無門的她，最後選擇在臉書發文求援。

去年底，小貓因為住院過久，依規定必須轉院，加上與家人決裂，又跟愛心協會斷絕往來，失去經濟援助的她無處可去，只能接受A男的提議，搬到他位於新北市的住處，也委託A男替她申辦重度身障手冊，並就近在新北市某醫院進行復健。

小貓因A男常撫摸其下體、造成感染，害她需在腹部做「膀胱造口」（紗布處）。（圖經變裝變色處理）

沒想到小貓搬進A男住處後，A男就原形畢露，開始對她伸出狼爪。小貓告訴本刊，當時她插著尿管，但A男竟然不顧她的健康與意願，經常用手與口水觸碰她的私密處，害她遭受感染，最後醫師不得不在她的腹部做了「膀胱造口」，造成她極大創傷。

此外，由於小貓下半身神經受損、骨盆碎裂，為了減輕疼痛，必須施打嗎啡。沒想到A男竟趁她打嗎啡時，對她猥褻、性侵，甚至還說：「我好喜歡妳打嗎啡的時候，因為妳無法反抗，很乖、很聽話！」回憶這些不堪的過往，小貓大罵A男實在很變態。

為了證明A男的惡行，小貓還秀出一段自己偷拍的影片，只見A男把手伸進尿布撫摸她的私密處，小貓則氣若游絲地質問他：「你不是說要幫我按腳嗎？按到哪裡去了？」A男竟色瞇瞇地回答：「按B（指女性私密處）啦！」小貓說，因為她常要施打嗎啡，打完後意識模糊，這段影片雖然只有短短幾秒鐘，但卻是她好不容易蒐證的結果。

小貓今年六月底報警，控告A男強制性交。（讀者提供）

只是當初愛心協會早就多次提醒她說，A男是問題人物，她也聽不下去，甚至覺得全世界都是壞人，只有A男是好人，還認為愛心協會是在「限制她的交友權利」。最後，她選擇相信A男，不再與愛心協會往來，也因此讓自己一步步落入A男的陷阱。

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