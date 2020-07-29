很有軍事風格！花蓮國軍英雄館飄書香　打造飯店型圖書驛站

▲▼整面書牆各式各樣的書籍都有，書櫃上擺設各軍種的帽子，打造出軍事風格。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市立圖書館推動城市閱讀，為使外地旅客旅途中也能享受悠閒的閱讀時光，今年首度與飯店合作，在國軍英雄館打造飯店型圖書旅行驛站；花蓮市長魏嘉賢與國軍英雄館館長張景森今天聯手為國軍英雄館站揭牌，此站不但具有國軍特色，且設有親子共讀區，優美環境與豐富圖書，讓與會來賓讚不絕口。

國軍英雄館的圖書旅行驛站就位在飯店的4樓，電梯門一打開，整面書牆就映入眼簾，各式各樣的書籍都有，包括童書繪本、漫畫、畫冊、社會科學類及旅遊休閒類小說等適合全家大小閱讀的書籍共1000多冊圖書，提供住宿旅客一個放鬆、看書、交流共享的好地方。特別的是擺設了許多國軍相關系列小物，有國軍寶寶、紀念帽、馬克杯及坦克車模型等等，館內也用心營造了舒適的閱讀空間。

▲▼ 花蓮市長魏嘉賢與國軍英雄館館長張景森，聯手為國軍英雄館站揭牌。

市公所雖然是很小的單位，但是努力跟民間各單位合作與配合，這次與在地國軍英雄館飯店合作，透過送書到飯店，免費提供旅客閱讀，希望來這裡旅遊的民眾在旅行休憩時可以借本書，享受舒適自在悠閒的閱讀時光。

飯店對面就是花蓮最夯的花崗山親子戲沙池，孩子白天去盡情放電，晚上回到飯店還可以找本喜歡的書到房裡閱讀，在旅遊中讓孩子提升閱讀的習慣與能力，也可以得到正面教育意義。

推動此閱讀角落的國軍英雄館館長張景森，花了很多心思打造軍事風格。他說，書櫃上擺設各軍種的帽子，且設立國軍人才招募中心專櫃於一側，陳列許多相關資訊與文宣，提供民眾了解、索取。為了服務一般房客，也貼心地設了親子共讀區，希望讓老老小小在飯店都能盡興。他表示，未來還會設置桌遊、各類棋藝、桌上遊戲機等，敬請拭目以待。

為了扎根閱讀風氣，花蓮市立圖書館每年都會向誠品文化藝術中心、國家圖書館等單位募集圖書，在城市各角落成立圖書驛站，包括有維納斯藝廊、捷絲旅飯店、慈濟醫院等，以及8處小小書驛站，有蔥油餅街(復興街)、民國路口、自由廣場、舊鐵道商圈、博愛浸信會門口、明義國小旁生態溪畔、福田耳鼻喉科、花蓮醫院等，希望藉由分享交流將書香散布出去，讓圖書發揮最大效益，也為營造書香城市底蘊扎根。

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