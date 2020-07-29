1964年東京奧運聖火傳遞員邱坤煇　獲選中市模範父親

▲邱坤煇（左2）1964年曾擔任東京奧運聖火傳遞員，今年獲選台中市模範父親。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區83歲的邱坤煇曾擔任1964年東京奧運聖火主火傳遞員，也得過亞洲田徑錦標賽撐竿跳亞軍、擲標槍季軍，79歲那年更是寶刀未老，參加2016年亞洲盃錦標賽，榮獲常青田徑男子撐竿跳銀牌，台中市社會局長彭懷真29日代表市長盧秀燕前往家中頒贈模範父親獎牌，表達祝福與恭賀之意。

彭懷真表示，邱坤煇年輕時是個出色的運動員，國際賽事獲獎無數的他，離開體壇後到大甲高中擔任體育組長，不吝將技能傾囊相授，致力培育年輕運動健將，與太太鶼鰈情深，教育子女以身作則，育有4名孩子，兩個兒子是雕塑家，1個是消防隊小隊長，1個擔任保全業幹部。

▲邱坤煇與太太鶼鰈情深，婚後育有4名孩子，教育子女以身作則。

邱坤煇退休後，投入關懷社區老人，參與慈善關懷工作，令人敬佩，彭懷真肯定邱對家庭的付出與對社會的奉獻，頒贈「父德楷模」獎牌。

全市今年選出698名模範父親，因為新冠肺炎疫情，取消公開表揚，而是由各局處首長及各區區長，到模範父親家中致贈獎牌和市長祝福的信。

盧市長在信中寫道，「父親就像山一樣堅毅勇敢，為家庭奉獻無怨無悔，要向所有辛苦的父親們，說一聲父親節快樂。」

社會局配合父親節將屆，在「社會有愛、溫暖台中」官方臉書粉絲頁舉辦「看故事、抽好禮」模範父親系列活動，7月23日起陸續刊登4則模範父親故事，留言者有機會獲得精美小禮物一份。

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