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父親節限定！烘豆師拿出私藏咖啡豆孝親　再送獨家5杯體驗

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DISCOVER COFFEE典藏金杯咖啡（圖／東森購物提供）

▲東森購物為了父親節的到來，特別推出「典藏金杯孝親專案」。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

父親節將至，東森購物推出「典藏金杯孝親專案」，DISCOVER COFFEE首席烘豆師將私藏咖啡豆特別烘焙一小批量，將於7/30（四）晚間23:20東森購物46頻道與東森購物網限量發售50組，每組2包入東森價1,980元，再贈送一包5杯體驗包，在特別的節日裡與爸爸一起啜飲咖啡香氣。

DISCOVER COFFEE典藏金杯烘豆師私藏咖啡豆，是烘豆師私藏、咖啡師專屬的行家典藏版，外面有錢也未必買得到，除了與其他金杯咖啡只要求在金杯理論的理想區域，採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」之外，「典藏金杯」必須嚴選瓜地馬拉、印尼、巴西這三個產區的生豆，再經由烘豆師獨家私藏的配豆及烘焙度，精心調配呈現獨特咖啡的香醇。

東森購物表示，嚴選1,600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀，經由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配、新鮮烘焙，以及國際精品咖啡師、美國SCAA Q Grader咖啡品質鑑定師專業認證下，堪稱咖啡迷夢幻逸品，是行家饕客指定款，推出後好評如潮、追加不斷。

看準咖啡市場龐大商機，以及即將到來的父親節，東森購物於旗下電視購物及購物網引進DISCOVER COFFEE烘豆師私藏咖啡豆，每組2包入，市售4,000元，東森獨家祭出會員專屬優惠，用低於5折的超值價即可入手。

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