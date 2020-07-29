花蓮男載孕妻「羊水破腹劇痛」奔警所　警消接力開道送醫順產

▲孫姓男子開車直闖派出所請求協助。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳯林1名孫姓男子日前開車直闖到長橋派出所，駕駛一下車立刻衝進派出所焦急表示，他懷孕的妻子即將臨盆，怕撐不到醫院，請求警方協助。值班員警一聽也跟著著急起來，為爭取時間，員警立刻以巡邏車前導至消防分隊，再由分隊接力以救護車送到醫院，終於順利產下健康的小寶寶。

花蓮長橋派出所警員陳致穎日前上午擔服值班勤務時，一部自小客車急駛進入派出所前，孫姓駕駛人急忙跑入所內向員警表示其妻羊水破裂臨盆在即，擔心撐不到醫院，請求警方協助。

▲員警以巡邏車前導開路護送至消防分隊，再由救護車接駁送醫順產。

由於事態緊急，不適合在派出所等待救護車，為了爭取時間，副所長詹正清、警員葉幸旻立即當前導車輛開道護送，並請勤務指揮中心通報鳳林消防分隊備好救護車及器材於分隊前等待，在員警沿途實施鳴笛警示全力護送之下，很快就到達鳳林消防分隊，再由救護車專業接力送往花蓮慈濟醫院，所幸孕婦順利產下一名健康寶寶。

孫姓夫妻事後表示，非常感謝警方的熱心協助，因為當時妻子即將臨盆，駕車就醫途中發現台9線上車流量大，無法快速就醫，便立即轉向長橋派出所求援，在員警的妥善處置之下，讓肚中胎兒平安產下。



長橋派出所所長田秀明表示，民眾如果遇到類似的緊急救護情況，應優先撥打119，因救護車上有專業的救護設備，消防員也能提供妥善的照護與保護，以免耽誤寶貴的黃金救援時機。

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