她19歲時從未有性行為…一驗竟懷孕5周　「聖母辣媽」生下2孩！

▲伊莎貝爾自稱她的第一胎是在「沒有性行為」的狀況下發生。（圖／翻攝自臉書／Sammi Isabel）



記者丁維瑀／綜合報導

美國麻州女子伊莎貝爾（Samantha Lynn Isabel）近期在TikTok分享她奇異的經驗，她自稱曾在19歲時懷孕，然而當時卻未與男友真正發生性關係。如今她育有2名孩子，回想當時的經歷仍感到有些困惑，親友們則開玩笑形容她就像「聖母瑪利亞」。

《每日郵報》報導，伊莎貝爾的TikTok影片引起廣大討論，大家都很好奇她為何會在「無性情況」懷孕。回到她19歲時，她的生理期遲來，儘管不覺得有懷孕的可能，但安全起見，她與男友艾力克斯（Alex）參加畢業舞會時，還是告訴對方，自己應該驗孕。

▲伊莎貝爾與男友出席舞會，兩人感情非常甜蜜。（圖／翻攝自tiktok sammiisabelx3）



艾力克斯當時一臉困惑，問說「你怎麼會懷孕呢」、「我們又沒做」。伊莎貝爾則回答，有些情侶在前戲過程若不小心，女方也是有懷孕的可能，結果她總共驗孕7次，都呈陽性反應。

嚇壞的伊莎貝爾去諮詢醫師意見時，被告知她已懷孕5周。她告訴BuzzFeed新聞，如今回想，可能是她與男友在一次前戲中碰到對方的性器官，不過她與男方當時並未真正發生性關係。

對此，婦產科醫師林肯（Jennifer Lincoln）認為，雖然伊莎貝爾的情形相對少見，但是有可能發生的。她表示，女方懷孕前，精子必須進入陰道，不管是以何種方式，只要精子能進入，最終就有機會與卵子結合。

▲伊莎貝爾的寶貝兒子。（圖／翻攝自tiktok sammiisabelx3）

伊莎貝爾懷孕時才19歲，她對未來感到徬徨，也怕自己無法給小孩充足的愛，她曾考慮墮胎，不過最後還是決定生下孩子。如今，她的大兒子本特利（Bentley）已5歲，後來她與男友繼續交往，終於發生性行為，小兒子西奧（Theo）將於下周滿1歲。

有時談起這段經歷時，伊莎貝爾的親友還會形容她就像聖母瑪利亞。也有一些網友好奇，到底是怎樣的「前戲」會懷孕。她坦白說，自己也搞不太清楚，距離第一次懷孕已經有很多年了。

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