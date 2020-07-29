快訊／國內新冠肺炎維持467例　19人持續住院隔離中

▲疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日召開每週例行記者會，指揮官陳時中說明，今日無新增確診，截至目前累計467例確診，分別為376例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊；其中個案中7人死亡，441人解除隔離，19人住院隔離中。

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▲返泰COVID-19檢驗陽性移工之189名同公司接觸者，檢驗結果皆為陰性。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

中央流行疫情指揮中心表示，國內截至目前累計81,167例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含80,105例排除)，其中467例確診，分別為376例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、441人解除隔離、19人住院隔離中。有關7月27日泰國官方公布自台返泰之新冠肺炎檢驗陽性個案，其189位同公司接觸者檢體之核酸及血清抗體檢驗結果皆為陰性，此代表該公司目前未發現有傳播風險，其他可能感染源仍持續調查中，現正比對個案在台行程。

指揮中心監測資料顯示，全球累計16,701,684例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國4,436,478例、巴西2,483,191例、印度1,483,156例、俄羅斯823,515例及南非459,761例為多；病例中659,892例死亡，以美國151,449例、巴西88,539例、英國45,878例、墨西哥44,022例及義大利35,123例為多。

指揮中心指出，全球疫情近1週增加11%，單日新增病例數屢創新高，其中仍以美國及中南美洲疫情最為嚴峻，南亞疫情快速上升，歐洲及西太平洋多國疫情亦有回升的趨勢。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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