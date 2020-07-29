8/1開放來台就醫已7件申請！陳時中掛保證「不會有大量病人帶病毒入境」

▲指揮中心指揮官陳時中，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布8月1日開放外籍人士有條件來台就醫，引發不少反彈聲浪，指揮官陳時中今（29）日記者會中表示，目前為止已經收到7件申請案，都是重大疾病，且必須經過醫療與防疫計畫審核；而外界擔心會有大量病人帶病毒進入，陳時中則強調「保證不會有這樣的事情」。

受到新冠肺炎疫情影響，自今年3月19日實施邊境管制措施，限制非本國籍人士入境，使部分國外病人無法來台而中斷治療；上周指揮中心宣布開放國際醫療，排除醫美、健檢等非急迫性醫療，病患在醫師評估有其必要性之後，透過醫療機構檢具相關資料、文件提出申請。

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這讓不少網紅醫師表態反對，國民黨立委也召開記者會批評，外國疫情延燒，卻讓醫療人員冒著染疫風險開放，甚至指責不應拿醫療成就當成大外宣的素材。

中央流行疫情指揮中心29日召開例行記者會，陳時中特別說明，理解有些人擔憂是否會有大量病人待病毒進入「我保證不會有這樣的事情」。而這樣的開放基本精神是人權、醫療的延續性、必要性，在程序上來說，必須從醫療機構提出申請，衛福部再依據相關醫療、防疫計畫進行審查；政策公布之後，目前總計收到7例申請案件，有3例腫瘤、顱內腫瘤、肺癌、肝癌等重大疾病審核中。

根據指揮中心公布資訊，經過許可入境來台就醫及其陪同者，需於旅客報到（check in）或登機時，向航空公司地勤人員出示登機前3日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告，並於航程期間全程配戴口罩；入境後應進行14天居家檢疫、期滿採檢，結果為陰性才可至醫療機構接受醫療服務。

若有緊急醫療需求者，則可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性後，接受醫療處置，於14天檢疫期間需比照COVID-19疑似個案進行照護。另申請人在台期間的檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為「自費」。

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