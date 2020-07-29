抗疫新進展！　中研院：「白扁豆」萃取蛋白有效阻斷新冠病毒入侵

▲中研院研究團隊發現，白扁豆萃取出的蛋白質FRIL可抓住新冠病毒表面的醣分子，進而抑制病毒感染。（圖／中央研究院提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

草藥抗疫有研究！中央研究院基因體研究中心研究員馬徹及研究技師詹家琮合作，首度發現《本草綱目》記載的「白扁豆」，其所萃取出的蛋白質FRIL可抓住新冠病毒表面的醣分子，進而抑制病毒感染、阻斷其傳播。本研究提供了新的抗疫研發方向，論文已於24日刊登《細胞報告》（Cell Reports）。

詹家琮長年在中草藥裡找尋傳染病的科學解方，經過實驗發現，「白扁豆」可有效抑制流感病毒，其效果遠超過其他四百多種中藥，更與常見的西藥相當。馬徹長期研究全效流感疫苗，他與詹家琮自2016年起便著手研究白扁豆抑制流感病毒的原因，並發現關鍵就是蛋白質FRIL。

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研究團隊指出，從白扁豆萃取出的FRIL，其結構如同一顆極小型的消波塊（約7奈米立方），有四個完全一樣、向外突出的端點，這些端點會與醣分子產生結合作用，因此，一個FRIL可同時抓住在其周圍的多個醣分子。由於新冠病毒表面的棘蛋白（Spike Protein）與流感病毒表面一樣，皆布滿了醣分子，研究團隊在疫情爆發後，便立即著手將流感研究延續至新冠病毒的測試。

在先前的流感實驗中，團隊發現，在普通的細胞內，流感病毒可長驅直入到細胞核內，造成感染，並在數小時後導致細胞壞死。但在加入FRIL的細胞中，細胞核如同多了金鐘罩鐵布衫，流感病毒無法進入，感染率大幅下降至10%以下。在新冠病毒的細胞實驗中，團隊也發現，新冠病毒無法進入經FRIL處理的細胞的細胞膜，有效抑制感染至5%以下。

馬徹表示，目前的成果仍屬基礎研究，要進一步將研究轉化成治療或預防的醫藥用品，還有很長的一段路。不過，白扁豆不僅是《本草綱目》裡所記載的草藥，其實也是世界上許多地方（如印度、東南亞）的日常食物，代表人類食用白扁豆的歷史上千年，安全、可靠度高。