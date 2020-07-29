國民黨團爆：華視拿文化部9600萬補助　卻違法「假自製、真委外」

▲國民黨團召開「華視拿近億補助『假自製、真委外』」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團29日召開記者會，踢爆隸屬公廣集團的華視拿了文化部補助的108年度台語頻道製作節目製作9600萬元經費，卻違法不公開招標，將91%補助私相授受給五個節目製作公司，還自稱是「自製協拍」，違反政府採購法相關規定。

國民黨團首席副書記長林奕華指出，華視拿了文化部9600萬元補助，未經公開招標即私下委製節目經費高達8700萬，也就是高達91%的補助預算，私相授受給五個節目製作公司，華視還自創名詞稱是「自製協拍」，實際上根本是委製。

李德維表示，華視拿了文化部補助的108年度台語頻道製作節目製作9600萬元經費，完全未依「政府採購法」以及「法人或團體接受機關補助辦理藝文採購監督管理辦法」，就將動輒一兩千萬元的補助經費，私自授予資本額才200萬或250萬的製作公司。

李德維說明，委外製作的節目在3/30拍攝完成，並排定4/19播出，但是華視卻在3/26才緊急向文化部函報內部採購管理準則，5/14文化部去函建議修正，5/21華視才正式頒布內部藝文採購管理準則。

李德維表示，事實上華視已經把戲劇都拍完，再後補標準，他質疑，文化部根本配合華視緊急大轉彎，直呼「這已經不是先上車後補票，此案甚至是已拍攝完成、已經下車了，才決定要怎麼補票。」

林奕華質疑，華視接受政府補助卻沒依法公開招標，有無私相授受之嫌？華視委製卻稱是自製協拍，是否公開說謊？此外，華視跟五家公司簽約之後才生效的法令，文化部卻配合同意，質疑有包庇之嫌。

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