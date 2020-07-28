公視3高層請辭　蘇貞昌說尊重：政府會懂得分際

▲行政院長蘇貞昌到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

總統蔡英文28日在彰化安排5行程走透透，下午行政院長蘇貞昌到陽明國中視察太陽能板運用，農委會主委陳吉仲與經濟部、教育部長等人與彰化縣長王惠美也全程陪同，王並向蘇貞昌爭取三項彰化重大建設。外傳公視高層請辭是有政府外力介入一事，蘇貞昌回應，他尊重公視做法，政府會懂得分際。

▲行政院各部會全到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

有關公視召開臨時董事會，檢討10億元國際頻道爭議，3名高層當場請辭一事，外界質疑市政府介入，蘇貞昌表示，所有的國家都希望讓世界了解自己，所有的國家也都希望能有很好的發聲管道，像英國有BBC、日本有NHK，台灣如果有個頻道，能夠讓世界看到台灣的好，就像這次疫情，大家都看到台灣的好多肯定，羨慕台灣情形是一樣，至於公視應該怎樣做，我們會尊重它的獨立性跟尊重的內容，政府在這方面懂得分際，也希望大家一起一起努力，讓台灣的好被世界看見。

▲行政院長蘇貞昌到彰化視察陽明國中太陽能板運作。（圖／記者唐詠絮攝）

蘇貞昌在接受聯訪時指出，每個縣市長都想做事，都嫌錢不夠這個他能體會，縣市長的辛苦，尤其「當家方思柴米貴」，這是一樣的道理，不過中央政府會從各方面補助，包括統籌分配款也比過去都有增加，也要看各項重大建設，錢要花在急迫上，這點要請大家多體諒。

而王惠美也藉此機會向蘇貞昌爭取三項彰化重大建設，包括二林精密機械產業園區、彰化市鐵路高架化計畫、台中捷運綠線延伸彰化，並在現場將資料轉給蘇貞昌，希望蘇貞昌能多多關照彰化重大建設，期盼能有所突破。

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