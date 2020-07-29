國道罰單暴增萬件　葉毓蘭酸：交通部成國家最會賺錢單位

▲國民黨團召開「交通法規POD 人民荷包在滴血」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／台北報導

國民黨立委葉毓蘭29日召開記者會指出，近期接獲許多民眾陳情，高速公路連續交通違規的開單浮濫，經查發現近年罰單暴增數萬件，包括高速公路連續變換車道近3年增加5萬件、行駛路肩違規近5年則增加2萬件等，直呼「交通部變成國家最重要、最會賺錢的單位」。

葉毓蘭表示，最近辦公室連續接獲民眾陳情，高速公路連續交通違規的開單浮濫，有許多民眾在10秒鐘內同一個違規行為被開兩張罰單；有人2分鐘內連續被開7張舉發單，罰款21,000元；也有11分鐘被開了19張罰單，罰款57,000元，不符比例原則。

葉毓蘭指出，經查發現高速公路連續變換車道挨罰的件數成長驚人，高速公路路肩開放規定不統一、速限不明確，讓駕駛人無所適從，108年較105年竟然多出5萬張罰單；此外，政府2014年開放高速高路行駛路肩，但去年2月開始規定行駛路肩只能駛出交流道，不得再回到主線道，民眾不清楚相關規定，行駛路肩違規108年也較103年成長2萬件。

與會的國民黨立委陳玉珍則表示，「罰單開萬萬張，刑案破零件」，雖然不鼓勵交通違規行為，根據道路交通管理處罰條例第85-1規定，若違規地點相距6公里內、時間6分鐘內，或是在一個路口內連續違規，都只能開一張發單，政府執法應符合比例原則。

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