陳玉珍「在職專班有必要寫論文？」　網一看原因笑爆：有道理！

▲陳玉珍。（圖／記者徐斌慎攝）



記者董美琪／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷論文抄襲疑雲，讓全民對碩士專班「研究」起來，同黨的立委陳玉珍直言，網友看了直說「吃誠實豆沙包喔，這種事情不能公開講啦」、「沒說錯啊，在職專班一堆助理寫，學校又缺學生」。另外立委林為洲則表示自己選舉時在「學歷欄位」很洩氣，不過多年後早已心平，「因為從工作中學習，比學位重要。」

李眉蓁論文事件讓政壇開始互揭有問題的立委，藍綠互相比對起對手論文。不過，擁有台大、大陸北大、日本九州大學等名校學位、號稱「立委學霸」的陳玉珍直白地說，社會有萬般皆下品，唯有讀書高的想法，導致很多名人「洗學歷」，在職專班的學生以職場表現取勝，應該可以檢討有沒有寫學術論文的必要性。

陳玉珍說，很多學校可能沒有足夠的經費，必須靠這種方式，收取一定的學費，在職專班的學生也許不必寫學術論文，「追根究柢，教育部需要檢討高教產業的未來方向，建議開放更多外國人、陸生來台念書，為高教產業挹注經費。」

網友看了紛紛笑說，「好誠實」、「在職專班本來就是學店作風」、「國外很多碩士班不寫論文，是台灣太看中學歷」、「生出一些沒實際效益的論文」、「看來這個歷史共業，會讓教部修法免論文碩士」、「其實說的也沒錯，在職大家都亂寫」、「不錯耶，對她有點改觀，這太誠實啦」、「在職專班本來就學店啊，大驚小怪」、「我宣布在職碩班不用寫論文，在職碩交際比論文重要」、「有的所就是政界洗學歷用，真的該禁止陋習」、「英國有些碩士不用寫」。

還有網友表示，「很多人孤陋寡聞，國外一直都有只須修學分的研究所，這本來就是可討論的議題，但用這種方式爆出真的丟臉。」、「我覺得有道理，既然在職班收比較多學費給點方便也是合理」。

但也有人不認同，「碩士不是用來洗學歷的好嗎」、「不用論文我早就騙一張碩士了」、「難怪在職碩跟產業碩就變成學位百貨」、「那也不需要上課吧，付了錢就直接收到學歷證明不就好」、「雖然這些事情大家心知肚明，但把它合理化實在是……」、「不用寫就真的學店了吧」、「為了一個抄襲仔全部在職班一起爛？」、「就算沒必要寫也不代表可以抄」、「廢到寫不出學術論文，那就改學分班就好了」、「笑死又要文憑又不要寫」、「寫論文給研究生寫，在職生應該改成做專題會更好」。

此外，同黨立委林為洲也坦言，曾為了「學歷」問題煩惱，一開始選舉會寫學歷為研究所，又不敢寫碩士，遮遮掩掩，「唉，然後，又看到一堆在職專班的碩士、博士，很不服氣....」。

他說當年中央大學中文系畢業後，考上台大歷史研所（藝術史組），整整唸4年因寫不出論文而放棄，還喪失預官資格，當了近2年兵，一想到沒拿學位，總是有點洩氣。不過多年下來，早已心平，從工作中學習，比學位重要，這是自己後來的心得。

▼林為洲。（圖／記者李毓康攝）







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