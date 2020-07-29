搭高鐵還能賺飲料！台北－台南「來回搭兩趟」　超商咖啡免費換

▲高鐵會員TGO點數365平台上線，點數可免費換商品。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司推出會員TGO點數365平台，會員可利用搭車累計的點數免費換取365項以上商品，只要以行動載具進入平台首頁選擇商品，加入購物車後兌換，商品就會加入票券夾，接著只要到店內出示票券就可兌換，舉例而言7-11美式咖啡只需240點，等於消費4800元、台北到台南來回兩趟就能換。



高鐵公司運輸事業部經理王韻婷表示，TGO會員人數滿143萬人，會員只要在高鐵消費20元可累積1點，500點可折抵100元，即起推出會員TGO點數365平台，只需四大步驟「選、兌、店、領」，就可以點數免費換取商品。

請繼續往下閱讀...

▲只要進入TGO點數365平台，簡單四步驟就能換商品。（圖／記者李宜秦攝）

王韻婷指出，可兌換的商品超過365項、60個品牌，商品網羅五大面向，包括超商餐飲、烘焙飲品、交通休閒、住宿、伴手禮，全線12站、全台超過1萬門市都適用。

高鐵人員示範，只要以手機、電腦或平板等行動載具進入TGO點數365平台，點入後選擇想要的商品，加入購物車，確定數量後點選進行兌換，兌換成功後商品就會進入票券夾，旅客只要到店家出示票券，就能直接免費兌換。

▲旅客可以點數換取翰林茶館飲品、伴手禮鳳梨酥等。（圖／記者李宜秦攝）

該平台網羅高鐵周邊多家商店，包括民眾搭車最愛喝的星巴克、翰林茶館等，以星巴克為例，大杯美式咖啡需615點、大杯那提740點、大杯巧克力可可碎片星冰樂775點，若在8月底前兌換大杯巧克力可可碎片星冰樂，前100名還加贈50點。以消費20元累計1點換算，消費滿1萬2300元就可累計兌換615點的大杯美式。

若以便利商店7-11為例，茶葉蛋需65點、大杯美式咖啡240點、大杯冰拿鐵280點，8月底前前1000名兌換大杯冰拿鐵的旅客加贈25點。換算下來，消費1300元可換茶葉蛋、消費4800元可換大杯美式咖啡，等於台北到台南可換茶葉蛋，台北－台南若來回兩趟則可換美式咖啡。

▲8月底前兌換星巴克大杯巧克力可可碎片星冰樂還可加贈點數。（圖／記者李宜秦攝）