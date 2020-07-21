「我們差點就沒有高鐵」　王浩宇痛批：馬英九曾說高鐵是廢鐵還拒搭

▲高鐵是台灣相當重要的交通工具，但王浩宇指出台灣差點就沒有高鐵。（圖／記者李宜秦攝）



記者林彥臣／綜合報導

高鐵是台灣重要的大眾運輸工具之一，在多次的連續假日以及選舉活動中，扮演了關鍵的疏運功能。桃園市議員王浩宇則在臉書上發文表示，「我們差點就沒有高鐵」，痛批國民黨當年對高鐵建設的種種阻攔，只是為反對而反對。

王浩宇發文指出，「你知道，我們差點就沒有高鐵嗎？」高鐵已經成為串聯台灣南北的重要交通工具，不只是假日，每天早晚都有許多民眾用高鐵通勤，而高鐵準點率達到99.72％，等於平均每班車僅延誤6秒，是目前全世界表現最佳的軌道系統之一。

王浩宇說，因為高鐵是在扁政府時期投資興建，國民黨當時不但斷掉銀行所有融資，還在立法院還揚言砍掉政府預算，要不是民進黨差一票驚險守住預算，台灣差點就沒有這條高鐵，2007年1月高鐵舉行通車典禮時，時任國民黨主席的馬英九還公開痛批「高鐵是廢鐵」、危言聳聽說有嚴重安全問題，還發起拒搭高鐵運動，更說自己堅持只搭飛機。

▲王浩宇痛批國民黨曾阻撓高鐵興建，馬英九甚至還發起拒搭高鐵運動。（圖／ETtoday資料照片）



王浩宇指出，但過了沒多久，發現高鐵安全又方便的國民黨、馬英九就忘記當初的承諾，從總統到立委都開始默默的搭高鐵跑行程，然後事後還說是自己的政績，這就是國民黨面對建設的一貫的態度。

王浩宇痛批，面對「前瞻計畫」內的「軌道建設」，當初丟水球、麵粉的國民黨，現在每個執政縣市都想要搶前瞻第二期預算，馬上也是180度態度大轉彎，連演戲都不演了，那當初到底在反對什麼？「Errr... 就只是為反對而反對」。

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