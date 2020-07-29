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高鐵會員點數更好用了！四步驟可「換365項商品」　搭車喝咖啡不用錢

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▲▼高鐵,高鐵旅客,乘客,旅客,搭高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵推出TGO點數365平台。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司TGO會員滿143萬人，為便利會員，高鐵公司即起推出「TGO點數365」平台，會員除可利用點數折抵車票、高鐵假期費用外，未來也可以點數直接兌換商品，可兌換的商品超過60個品牌、365項商品，包括超商、餐飲、交通、住宿、休閒都可用。

高鐵公司運輸事業部經理王韻婷表示，TGO會員人數滿143萬人，會員只要在高鐵消費20元可累積1點，500點可折抵100元，會員享有限定車票88折優惠、生日禮雙倍贈、高鐵商品優惠好康、高鐵假期費用折抵等。

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王韻婷表示，為便利會員，高鐵即起推出「點數365」平台，會員可以線上兌換、到店取貨，只需四大步驟「選、兌、店、領」，以手機進入點數365平台，選定商品以點數折抵，再到指定門市換取商品即可。

▲▼高鐵,高鐵旅客,乘客,旅客,搭高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵會員滿143萬人。（圖／記者李宜秦攝）

王韻婷指出，會員不只可分享商品資訊，還可將點數「轉贈」給其他會員，將好東西與好朋友分享。可兌換的商品超過365項、60個品牌，商品網羅五大面向，包括超商餐飲、烘焙飲品、交通休閒、住宿、伴手禮，全線12站、全台超過1萬門市都適用。

高鐵資深副總孫鴻文表示，高鐵在台灣西部走廊扮演重要的交通運具角色，在143萬名會員中，有超過8成以上會員是不斷搭乘高鐵的忠實旅客，為了讓會員的生活多一點幸福，高鐵升級TGO點數，會員可利用手機線上交易，得到線下服務，活化點數經濟，這也是首家交通企業推出此種服務，盼能帶動銷售商機。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲TGO點數可用來折抵高鐵假期費用。（圖／記者李宜秦攝）

為慶祝平台上線，高鐵也推出加碼優惠，只要8月底前兌換8大品牌指定商品，再享TGO點數加碼贈；此外，9月底前成功利用台灣高鐵會員TGO「點數365」平台兌換任一品項，還可參加抽獎，累積兌換點數達1000點，還可再參加第二重抽獎，獎品包括高鐵車票半價券等，兌換越多、中獎機會越大。

另外，高鐵公司舉辦「會員兌換加碼抽」活動，即日起至9月30日止，會員於TGO「點數365」平台成功兌換任一品項商品，即可參加第一重抽獎，若累積兌換點數達1000點，可再參加第二重抽獎，獎項包含百張高鐵票5折券、8大飯店住宿抵用券、eminet萬國通路行李箱（市價$8280元）等超值好禮。

高鐵公司指出，若在8月兌換8大品牌（7-ELEVEN、全家便利商店、星巴克、翰林茶館、格上租車、和運租車、舊振南、萬國通路）指定商品，還可享TGO點數限量加贈。

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