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三倍券分三次用！蔡英文在「彰化一間店」花光　背後原因超暖

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記者趙蔡州／綜合報導

行政院推出振興三倍券，總統蔡英文近日先後拜訪了新竹、嘉義，使用自己的2300元三倍券，28日更前往彰化將餘額全部花光。蔡英文中途特別到肯納兒烘焙坊，現場花掉僅剩的500元，除鼓勵現場的孩子外，也喊話不會因為沒有三倍券就不消費，將使用自己的現金繼續加碼購物，就是要帶頭消費拼經濟。

▲▼三倍券分三次花　總統再掏4570元拚振興。（圖／翻攝自臉書彰化肯納兒烘焙坊）

▲蔡英文28日到彰化視察，在當地購買了許多禮品，花光剩餘的振興三倍券。（圖／翻攝自臉書彰化肯納兒烘焙坊）

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繼新竹市、嘉義縣後，總統蔡英文28日到彰化視察地方產業，除了廟宇參香祈福外，也品嘗在地有名的肉圓小吃，用振興三倍券消費購買伴手禮，先在市區購買了泡芙禮盒，接著特別到為自閉兒童創立的肯納兒烘培坊消費，將剩餘的500元三倍券花光。

現場孩子看見總統參訪顯得非常開心，除了推薦象徵「我愛您」的餅乾禮盒外，也拿出特製的手繪小卡要送給總統，卡片寫著，「TAIWAN加油」、「因為有您讓星星閃亮」等語，並且畫上台灣地圖與Q版的小英人物模型，讓蔡英文看了非常開心。

▲▼三倍券分三次花　總統再掏4570元拚振興。（圖／翻攝自臉書彰化肯納兒烘焙坊）

▲肯納兒烘焙坊孩子送給小英總統的手繪小卡。（圖／翻攝自臉書彰化肯納兒烘焙坊）

花光自己的振興三倍券後，現場有媒體詢問是否要加碼，蔡英文表示不會因為沒有三倍券就不消費，將使用自己的現金繼續加碼購物，引發現場一陣歡呼。據悉，總統分3天在3地花光三倍券，除了在新竹沒有加碼花現金外，在嘉義、彰化一共多花了4570元現金，就是要帶頭消費拼經濟。

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