長灘島「一條線」瘋傳...無碼比基尼妹身分曝　她返台開吉求償180萬

▲林女在長灘島穿「一條線」比基尼遭偷拍，不僅照片在網上瘋傳，連身分也因此曝光，回台後對媒體提告。（圖／Ettoday資料照）

記者羅志華／台北報導

林姓女子於2019年10月間，與男友在長灘島度假玩「大冒險」，穿著僅「一條線」遮蔽下體的比基尼在海灘遊走，不料卻遭菲律賓警方逮捕，事後不僅照片在台網路瘋傳，菲律賓媒體更將2人護照「無碼」公布，讓他們的身分在台媒體、社群曝光，林女不滿名譽受損提告，向引用護照報導的電視台求償120萬，另向臉書粉專「子迂的蠹酸齋」齋主求償60萬。

林女比基尼「一條線」的照片在網上瘋傳後，不僅與男友遭網友從頭到腳評論個遍，更被肉搜出姓名等個人資料，最慘的是，菲律賓媒體竟在新聞上「無碼露出」2人護照，更讓他們的身分徹底曝光。

而臉書粉專「子迂的蠹酸齋」，則引用林女在菲律賓媒體的報導，發文提及林女全名評論此事，文章經轉載到PTT論壇後，又引來一票網友狂酸。

▲林女不僅照片遭揭露，連護照也被菲律賓媒體「無碼露出」，更慘遭台媒引用致身分曝光。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

林女不滿電視台引用菲律賓揭露的護照，依違反個資法及名譽損失，求償120萬元，同時也不滿「子迂的蠹酸齋」以她全名評論，引來網友一陣狠酸，向齋主求償60萬，並要求在臉書刊登道歉啟事。

電視台律師表示，他們報導是為提醒民眾，出遊時要遵守當地風俗民情，以免觸犯規則曝光個資；「子迂的蠹酸齋」齋主庭外受訪時，僅低調表示「案件已進入司法程序，為避免對當事人造成二度傷害，本人尊重司法及雙方，不發表意見。」，本案將擇期再審。

當時事件爆發後，林女男友發表1799字長文還原真相，指女友是因與他玩「大冒險」，才會穿著「一條線」的比基尼走在沙灘，沒想到不僅遭當地居民偷拍，甚至還被警方逮捕，女友得知被偷拍、甚至照片已在網上流傳當場崩潰，2人只想低調過關，趕緊配合繳納罰金。

但更崩潰的還在後頭，2人看到菲律賓媒體報導，發現不僅照片含臉全被公開，甚至護照還被「無碼露出」，更有報導虛構女友說「在台灣常常這樣穿」，讓他們除痛批菲律賓警方辦案瑕疵外，也譴責台灣媒體引用菲律賓媒體畫面，對他們造成二度傷害。

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