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台女長灘島「一條線」比基尼照瘋傳　婦科名醫曾下61字註解

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記者黃翊婷／綜合報導

林姓女子因為在長灘島度假時，穿著「一條線」比基尼遊走海灘，掀起菲律賓及台灣網友關注，日前她不滿護照照片被電視台引用，氣得提告求償180萬元。而在事發的同一個月，婦產科名醫鄭丞傑曾在臉書發表一篇61字的註解，稱現在的男生想要看女生內褲，得扒開她的屁股。

▲▼林女不僅照片遭揭露，連護照也被菲律賓媒體「無碼露出」。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

▲林女遭當地居民偷拍，還被菲律賓警方逮捕。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

林女的「一條線」比基尼照在網路上瘋傳，男友第一時間發表一篇1799字的長文還原真相，內容提到，女友是因為與他玩大冒險遊戲，才會穿著「一條線」的比基尼走在沙灘，沒想到不僅遭當地居民偷拍，甚至還被警方逮捕，女友得知被偷拍、照片甚至已在網上流傳當場崩潰，兩人只想低調過關，趕緊配合繳納罰金。

但消息經過菲律賓媒體報導，兩人發現他們的照片以及護照全都被「無碼露出」，身分完全曝光，甚至有部分媒體捏造林女也常在台灣這樣穿的消息，還有台灣媒體引用相關畫面，讓他們相當氣憤，痛批菲律賓警方辦案有瑕疵，台媒的行為也造成二次傷害。

當時婦產科名醫鄭丞傑曾在臉書PO文表示，「我們小時候想要看到女生的屁股，得扒開她的內褲，現在的男生想要看到女生的內褲，得扒開她的屁股，時代的變化實在太大了，我們也只能適應它了。」一度掀起網友熱議，不過，這篇文章目前已經刪除了。

▲菲律賓長灘島。（圖／Ettoday資料照）

▲長灘島風景十分漂亮，是許多人出國度假的首選地之一。（圖／ETtoday資料照）

林女返台之後，不滿電視台引用菲律賓媒體揭露護照的報導，還附上原始新聞連結，閱聽眾只要點選網址就會看到無碼的護照畫面，明顯已經違反個資法、造成名譽損失，因此決定提告求償120萬元。

另外，臉書粉絲專頁「子迂的蠹酸齋」齋主使用林女的全名評論，同樣挨告求償60萬元，還得在臉書刊登道歉啟事。電視台的律師回應，報導只是想提醒民眾，出遊時要遵守當地風俗民情，以免觸犯規則曝光個資；「子迂的蠹酸齋」齋主接受庭外採訪時，也只低調表示案件已經進入司法程序，他尊重司法及雙方，所以不便發表意見。

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