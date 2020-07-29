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穿越時空的價錢！海派便當「7樣菜30元」附湯附水果　背後真相超暖心

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▲▼便當30元。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲光是那盒荔枝就超過30元。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

現在一個雞腿便當都要逼近百元，想不到竟然還有地方吃得到30元便當，而且7樣菜色，還附湯與水果！一名網友貼出便當照引發熱烈討論，糖醋排骨、檸檬魚排、醬燒豬肉等菜色，要是以自助餐價格來算，這個便當一半以上都是肉，價位很有可能突破200元，但他卻說只要30元，讓其他人激動求店家地址，但他透露，其實這便當背後有個暖心背景。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，「這個便當30元，是真的！」從照片中來看，便當上半部是3樣蔬菜，下半部有4種肉類，旁邊還附一碗湯與一盒荔枝，不僅賣相極佳，而且菜色豐富又營養均衡，但最吸引人的還是它的價格，這麼豐盛的便當竟然只賣30元。

請繼續往下閱讀...

▲▼病患,老人,家人。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲愛心便當出發點是照顧到獨居老人。（示意圖／取自免費圖庫 Pixabay）

他指出，其實店家並不是以賺錢為目的，而是現在有太多獨居老人都是簡單的1菜1肉當一餐，有時候煮太多也只能反覆加熱吃好幾天，為了讓「長輩們都能吃到美味又健康的便當」，有善心人士開始賣起愛心便當，65歲以上里民、弱勢與經濟困難者可以優先購買，其他人也可以用50元的價格買到，至於食材來源，大多都是在地的熱心企業家，或是附近居民捐贈，大家都是希望能照顧到社區的獨居長者。

網友紛紛回應，「超商光是荔枝就50了」、「是不是200振興卷（券），付現30元？」、「少來，明明就是人民幣」、「真的30元的話，不止佛心，根本如來佛親自來煮的。」

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