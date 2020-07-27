「阿昌哥」遇上阿昌！3分鐘完售6大箱衛生紙　員工自己自足兼顧獨居老人　

▲苗栗縣長徐耀昌27日透過臉書直播，介紹阿昌清潔庇護工場，更在3分鐘時間協助完售6大箱衛生紙。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌以「阿昌哥」身分，27日透過《徐耀昌加油讚》臉書直播，介紹阿昌清潔庇護工場成立的背景、服務內容和愛心產品，更在3分鐘直播過程協助銷售6大箱衛生紙，為身心障礙員工加油打氣；不僅讓自給自足的員工士氣大振，每賣1包衛生紙還提撥1元改善獨居老人的居家環境。

阿昌清潔庇護工場負責人劉詩詣表示，2017年8月8日獲許可在巨蛋1樓成立，主要提供清潔、消毒、打蠟及保養等服務，後來再與永豐餘紙廠合作開發衛生紙包裝販賣，阿昌雖行動不便，卻是工場的精神象徵。目前有6名功能較不理想的庇護員工，在疫情趨緩後，今年更打算擴充到13名，擴大服務身心障礙者。

苗栗縣長「阿昌哥」表示，2017年在民代與地方人士推薦媒合下成立庇護工場，讓一些身心障礙者可以從事清潔或其他簡易的工作，可維持身心功能並自給自足，多年來也獲得善心人士的青睞與關懷，分派到打掃清潔工作；最近更與永豐餘合作開發衛生紙包裝販售服務，還有簡易包裝機幫助一臂之力。

阿昌哥說，希望透過無遠弗屆的網路行銷管道，於「生活市集」、「工場Facebook和宸企業社附設阿昌清潔庇護工場」及官方「優先採購網路資訊平台」等，行銷販售由庇護工場身障員工包裝的衛生紙；希望藉由他們雙手產出的產品溫暖更多人，同時也協助庇護員工建立起一顆勇敢的心和一張滿足的笑臉，讓他們足以堅強地面對人生。

・睡前厚敷，起床變美人

►台1線通霄段轎車遭休旅車攔腰撞上 2車氣囊全爆開！3人全送醫