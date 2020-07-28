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台灣國樂團首度結合AR　台中歌劇院8/8力邀聆聽布農音樂故事

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▲▼台灣國樂團首度結合AR，8月8日在台中歌劇院舉辦《越嶺～聆聽布農的音樂故事》音樂會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台灣國樂團首度結合AR，8月8日在台中歌劇院舉辦《越嶺～聆聽布農的音樂故事》音樂會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

慶祝父親節除了吃頓大餐還有其它規劃嗎？文化部台灣國樂團8月8日將在台中國家歌劇院舉辦《越嶺～聆聽布農的音樂故事》音樂會，除了有傳統八部合音之外，更首度結合AR擴增實境技術，將布農族的山林美景帶到觀眾眼前，讓觀眾在90分鐘了解布農族4百多年來的歷史，達到原、漢文化融合的目的。

▲▼台灣國樂團首度結合AR，8月8日在台中歌劇院舉辦《越嶺～聆聽布農的音樂故事》音樂會。（圖／記者鄧木卿攝）

《越嶺～聆聽布農的音樂故事》描述的是布農族在4百多年前遭到清軍驅趕上山，飽受欺凌，在山區耕地不足情況下，族人為了求生存，只好翻山越嶺，到處尋找生路，接著又歷經日治、後殖民時代的種種經歷。

▲▼台灣國樂團首度結合AR，8月8日在台中歌劇院舉辦《越嶺～聆聽布農的音樂故事》音樂會。（圖／記者鄧木卿攝）

台灣國樂團團長劉麗貞表示，這次音樂會除了呈現布農族美好音樂之外，也是首度結合科技，走向和諧的音樂本質出發，深具意義。

擔任策展人的國立嘉義大學教授曾毓芬說，為了保存傳統文化與發展創生的初衷，多次往來南投信義和高雄那瑪夏進行部落采風，希望能達到漢族、原住民，東方和西方之間的橋樑角色，這次更特別邀長期堅守部落關懷的布農族詩人卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端擔任布農語編劇指導。

南投縣信義鄉布農文化協會將以傳統歌謠Pasibutbut，用八部合音娓娓道出族人走過的悲歡歲月，並且結合AR擴增實境技術，將布農族的山林美景帶到台中歌劇院，讓布農族的生命樂章，由劇場延伸到戶外空間，刷新觀眾對音樂會的感受。

8月1日至8月8日，民眾在歌劇院戶外廣場燈箱前，透過手機掃描QR-code下載APP，就能搶先欣賞精彩演出動畫，父親節當天，歌劇院推出「哥哥爸爸真偉大，父輩同行第2張免費振興套票」，邀請大家一起來感受音樂無與倫比的撫慰人心力量。

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