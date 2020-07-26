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內政部推老屋自主更新　重建最高補助800萬、維護工程最高補助75％

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▲▼中央補助台南社區自主更新案，整建維護前（左）磁磚剝落，影響公共安全及通行，整建維護後（右）美觀且安全無虞。（圖／內政部提供）

▲中央補助台南社區自主更新案，整建維護前（左）磁磚剝落，影響公共安全及通行，整建維護後（右）美觀且安全無虞。（圖／內政部提供）

記者蔡文鈴／台北報導

為保障人民生命財產安全，內政部持續推動都市更新、危老屋重建等多元政策，鼓勵老屋更新，政府依「重建」、「整建或維護」性質不同，提供不同補助；「重建」最高可獲得800萬規劃補助、「整建或維護」最高可獲得工程費用75%補助。

內政部指出，民眾選擇採「自主更新」方式辦理「重建」時，有別於以往由建商主導實施，改為由住戶組成更新會自主更新，好處在於親自參與增加彼此信任度，在都市更新事業各階段皆可享有主導權，更新後房地較能符合民眾居住需求，且更新會或地主可獨享更新後增值利益，同時可向內政部申請最高800萬元的規劃補助。

例如桃園光峰社區，經鑑定為高氯離子建築物（俗稱海砂屋），建築物陸續出現牆壁龜裂、天花板剝落及鋼筋裸露等問題，社區決定以自主更新方式辦理重建，在市府協助申請下，於106年間獲得擬訂都市更新事業計畫補助費用187.5萬元，目前事業計畫已核定，今年5月間社區申請權利變換計畫補助費用，已獲內政部原則同意補助124萬元。

另外，民眾也可依據房屋的狀況選擇「整建或維護」，也就是俗稱老屋拉皮，包含屋頂防水、增設或改善無障礙設施、增設昇降機設備、提高建築物耐震能力等，政府依建築物總樓地板面積，計算規劃設計及工程施作費用予以補助，最高補助工程費用45％，但經地方政府劃定為優先整建地區，可提高補助工程費用至75％。

例如台南社區自主更新案，在整建維護前磁磚剝落，影響公共安全及通行，整建維護後美觀且安全無虞，全案耗資4,034萬，其中內政部補助1,577萬占總經費39％。

根據營建署統計，截至今年6月底，自主更新共核定補助20件重建規劃設計案、69件整建維護規劃設計案、30件整建維護實施工程案及36件自主更新輔導團，全台並有12案自主更新整建維護完工個案。

內政部表示，面對現有建築物持續老化，政府推動多元管道協助改善居住環境，老屋要「重建」，民眾可選擇依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，取得100％所有權人同意後，採協議合建方式辦理，並可獲得基準容積1.4倍的獎勵，以及持有稅優惠。

另可選擇依「都市更新條例」，分為「建商擔任實施者」及「住戶組更新會擔任實施者」，多數所有權人同意後，採權利變換或協議合建方式辦理，並可獲得基準容積1.5倍，以及持有稅優惠、辦理產權移轉減徵40％、營所稅規劃設計支出20％內抵減等優惠。此外，輔以政府協助安置與代為拆遷機制，讓無法整合全數同意的危險、老舊住宅，也有重建的機會。

內政部提醒，109年度「自主更新」補助已開放受理申請，第2梯次將於今年9月15日截止收件，有需求的民眾可直接向所在地都市更新主管機關申辦。針對「都市更新」、「危老重建」相關議題，營建署自8月6日起，分別於北、中、南、東區辦理4場教育講習，7月24日可上網報名

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