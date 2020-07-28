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港府認了！香港第三波疫情源頭與「境外豁免檢疫人士」有關

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▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

▲香港爆發第三波疫情，港府未找到病毒源頭。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港爆發第三波疫情，有專家指感染源頭與港府豁免檢疫人士有關，香港理工大學近日對26個樣本進行基因排序，發現與中亞的輸入個案十分相似。對此，香港食物及衞生局局長陳肇始表示，第三波疫情源頭來自豁免檢疫人士的說法有實證支持，會嚴肅跟進。

陳肇始表示，目前已加強船員及機組人員等人士的檢疫安排，專家透過基因排序得到的結果，是有效的實證，「衛生防護中心先前未能找到源頭，現在有了實證，能夠更清楚整體情況，一定會嚴肅跟進。」

▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

陳肇始提到，有不少外傭假日仍一大群人在街上聚集，還有人在公園下棋時沒戴口罩，認為有必要再加強限聚令，並要求在室外戴口罩，給社會一個抗疫不能鬆懈的訊號，「明白措施對市民生活造成不便，期望市民明白，咬緊牙關度過。」

香港多位醫學專家日前指香港的第三波疫情爆發與港府豁免檢疫人士有關，但被港府公開反駁，認為相關評論為「誤解」。

香港理大28日發布對26個樣本進行基因排序的結果，發現第三波疫情的患者樣本的基因序列，與中亞返港的機組人員、船員十分相似，為多位醫學專家的指控提供了實證。

▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

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