蕭美琴會晤美國務院亞太助卿　外交部：持續深化台美夥伴關係

▲蕭美琴、史達偉。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the US）

記者蘇晏男／台北報導

甫上任的駐美代表蕭美琴在美國時間27日晚間會晤美國國務院亞太助卿史達偉，而駐美代表處則透露，蕭美琴期待推動更緊密的台美夥伴關係。對此，外交部發言人歐江安28日表示，相關內容不會對外轉述，但我國政府未來將秉持互信及互惠原則，持續穩健深化台美全球合作夥伴關係。

蕭美琴23日才飛抵美國，並於24日正式到任駐美代表，駐美代表處28日就在臉書發文透露蕭美琴已會晤史達偉（David Stilwell），並期待與史達偉及及亞太局團隊共同推動更緊密的台美夥伴關係，台灣未來將持續致力拓展並深化與美國的經濟、安全、文化及教育關係。

對此，歐江安也回應，雙方會晤就加強台美各層面的緊密合作關係交換意見。基於台美交往默契，外交部對於雙方官員會談相關安排與詳細談話內容一向不對外轉述，「未來我國政府將秉持互信及互惠的原則，持續穩健深化台美全球合作夥伴關係」。

另外，根據臉書「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」指出，國務院東亞暨太平洋事務局（EAP）是主管亞太事務的單位，而亞太助卿不僅是該單位的主管，也是我國駐美代表處最直接的對口單位主管。