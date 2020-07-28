侯友宜羨慕中央給高雄4000億　蘇貞昌：當家方知柴米貴

▲行政院長蘇貞昌到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）



記者陶本和／台北報導

行政院已核定高雄建設達4000億元，讓新北市長侯友宜直呼羨慕，希望能受到公平對待。對此，行政院長蘇貞昌28日受訪時表示，當家方知柴米貴，當家的人都嫌錢不夠用。

高雄市長補選候選人陳其邁25日下午在高雄展覽館舉辦「會做事、趕緊衝，緊衝連線造勢大會」，蘇貞昌、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安都出席力挺。蘇貞昌致詞時提到，包括14年前行政院長任內核定經費興建高雄展覽館、前鎮漁港翻新、高雄捷運黃線、橋頭科學園區建設，以及企業投資台灣約2000億落在高雄等，加一加約4000億左右建設高雄，盼高雄人支持陳其邁當高雄市長。

但這番談話隨後讓侯友宜直呼「羨慕」，他也像蘇貞昌喊話，希望可以公平對待六都，「既然給高雄4000億，是不是考慮人口最多、預算最少、幅員最遼闊的新北市，給我們超過更多的資源預算，讓新北市能好好做事。」

對此，蘇貞昌28日下午受訪時重申，每一個縣市長都想做事，都是嫌錢不夠，這個心情他完全能體諒，因為他在擔任縣長是從台灣最南端的屏東縣，當到台灣最北端的台北縣，所以縣市長的辛苦，他很清楚。

蘇貞昌表示，縣市長都會抱怨錢不夠用，就好像當家方知柴米貴，當家的人都嫌錢不夠用，是一樣的道理，「不過，中央政府會從方方面面來補助，這些年來，其實在補助地方的錢、經費上面，包括統籌分配稅款這塊大餅，也都比過去有增加，不過錢是永遠都不夠的。」

蘇貞昌表示，除了看統籌分配稅款外，還要看其他各項重大建設、各項補助，就像學校裝冷氣，也是中央都補助七成多、八成多，甚至還有九成多等等。

另外一方面，蘇貞昌指出，有人舉上禮拜他在高雄的演講說，提供高雄4,000億一事；他說，應該要聽清楚，同時不要錯誤傳遞消息，因為他說4,000億裡面，有2,000億是台商回台投資，超過上兆的錢裡面有2,000億就在高雄。

另外，蘇貞昌說，2,000億其實是在韓國瑜當市長的時候，他核定補助的，可見補助不分黨派，同時各地方積極爭取台商回台、外資投資，對地方也都有幫助的，所以也希望縣市長大家一起努力，更努力做得更好、更配合，中央也都會把各方面的資源盡量來支持。