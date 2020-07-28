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台東基督教醫院啟動放射治療　超過69個家庭受惠

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▲▼ 台東基督教醫院啟動放射治療，超過69個家庭受惠。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲台東基督教醫院啟動放射治療，超過69個家庭受惠。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為打破「離鄉治癌路艱辛」的困境，台東基督教醫院2月啟動最先進直線加速器的放射治療服務，不但讓放射治療更為精準、安全，同時大幅降低副作用反應。截至7月15日，受幫助的家庭超過69個。「台東最困難的是人才，感謝血液暨腫瘤內科醫師劉漢鼎、放射腫瘤科醫師鄭鴻鈞願意來到台東照顧癌症病人，希望之後有更多癌症相關的醫師也能到偏鄉服務。」東基醫療財團法人執行長呂信雄在28日放射腫瘤科的「開箱」記者會上，發出誠摯的呼求。

▲▼ 台東基督教醫院啟動放射治療，超過69個家庭受惠。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

今年48歲的何先生，去年底前往北部大醫院治療癌症。離鄉背井所衍生的問題，像是吃飯、住宿、交通、休閒等種種苦悶，讓他帶著壓抑的心情去治療，以致放射、化學兩項治療都斷鏈。就在徬徨、沮喪之際，得知東基也有放射治療了，而且買的還是新儀器，因而找上放射腫瘤科醫師鄭鴻鈞。

何先生說，「我在東基做放射治療，10分鐘照完，還可以回家開店做生意，又可以照顧到父母，每天是快快樂樂的去治療，最重要的是我可以做個人的事，過一天的生活。」30次的放射治療都是自行開車從池上來到東基的何先生，對這樣治療、生計、家庭都顧得到的方式，感到很滿意，直說來東基治癌是「又好又近」。

東基的直線加速器具有「調強及調形治療」、「影像導引」、「立體定位放射手術」3大優勢，這台直線加速器追蹤腫瘤移動的功能是4D等級的，是在3D（三度空間）之外，再加上「時間」，也就是呼吸追蹤。並務求治療時、定位時兩者的腫瘤移動方式和位置是吻合的，如果因為病人刻意呼吸、有肺積水等因素造成兩者的波形無法吻合，則會優先排除原因或重新訂定治療計畫。

為方便癌症病人就醫的便利，放射腫瘤科門診、血液暨腫瘤內科門診、癌症諮詢中心、化學治療室都集中在盼望樓2樓的癌症中心。至於執行放射治療的放射腫瘤科，則位於地下2樓，包括電腦斷層定位室、第一放射治療室。放射腫瘤科還有貼心的「超前部署」，一台直線加速器的更新年限是15年，而「換機」作業需時3至6個月，因此特別在地下2樓準備了「備用」的空間。備用的意義是考量將來汰舊換新時，現有的直線加速器繼續提供服務，新的直線加速器可在備用空間內進行安裝作業，一旦新的設置妥當，即刻從舊機切換到新機，讓放射治療的病人沒有空窗期，仍然可以在地治療，不用外轉。

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