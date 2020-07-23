支持偏鄉孤老服務　台南左鎮誕生首間華山愛心店家

▲為支持華山基金會左鎮愛心天使站老人服務，左鎮碳烤土雞店率先助老成為首間「華山愛心店家」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南左鎮區不到5千人，65歲以上的長者就佔近3成，偏鄉謀生不易，連帶在地孤老常年服務經費籌措難上加難，為支持華山基金會左鎮愛心天使站老人服務，左鎮碳烤土雞店率先助老成為首間「華山愛心店家」，除響應每日40公益計畫，更於23日上午在店內設宴，邀請華山服務的10位長輩前來一嚐在地好味道。

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左鎮碳烤土雞店陳孟良老闆，為退休公務人員、已在地經營20年，身邊的助手多是曾經迷途過的羔羊，陳老闆堅持聘用、讓他們有重生的機會回歸社會。如今左鎮碳烤土雞店成為華山基金會左鎮愛心天使站的第１間愛心店家，期望藉此機會讓身邊的人都能重新感受「手心向下」的溫度，也呼籲民眾來左鎮觀光之餘，不妨走訪一趟左鎮碳烤土雞店，捐出口袋零錢、一起支持華山偏鄉服務。此外，陳老闆更允諾，未來若有餐食上的需求，左鎮碳烤土雞店一定慷慨解囊，協助穩定弱勢老人的飲食來源。

華山基金會於2020年2月起正式踏足台南左鎮地區，為當地三失（失依、失能、失智）長輩提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、物資協助、促進社會參與等服務。偏鄉資源本就受限，因此誠摯邀請您支持「送愛到家～因為有您」，每日40、每月1250，用定額定期的愛心，協助更多偏鄉孤老晚年得到更好的照護。愛心專線：（06）589-2412王站長。

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