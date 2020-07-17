僑胞無畏疫情寄送英語讀本　台東偏鄉信義國小力挺閱讀

▲ 「Books For Taiwan(BFT)美國送書到台灣」是由一群僑胞在美國所組成的團體，從美國當地圖書館等單位收集到書況良好的2手圖書整理打包送回台灣，再分送到台灣各地工作站。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「Books For Taiwan(BFT)美國送書到台灣」是由一群僑胞在美國所組成的團體，從美國當地圖書館等單位收集到書況良好的2手圖書整理打包後，由海運送回台灣，再分送到台灣各地工作站，今年受到新冠肺炎疫情影響，東部據點合作發生困難，台東縣信義國小在得知後，毅然答應加入送愛到偏鄉的行列，讓活動得以持續，也歡迎縣內各校或有需求單位能踴躍索取。

教育處表示，美國送書到台灣活動，整個流程完全是志工們義務協助，就連從美國送書到台灣的運費也都是募款而來。今年美國雖然因為新冠肺炎疫情的關係，多處採取封城措施，但是在美國籌措2手圖書的計畫早就著手進行，並未因此而終歇，反倒為著一份對台灣故鄉的思念與關切，送書送愛的行動更為踴躍。

▼ 僑胞寄送英語讀本至台東偏鄉，信義國小大力推動閱讀。（圖／記者楊鈞典翻攝）

教育處指出，這批圖書種類相當繁多，舉凡年幼孩子們感興趣的動動書、觸摸書、立體書，高年級能簡單閱讀的平裝或精裝繪本，需要大量詞彙閱讀的少年小說，成人同感興趣的科技、時尚、生活雜誌等均有，有些甚至還附有光碟或操作貼紙。面對由海外寄來大量圖書，信義國小除了請圖書小志工協助整理上架工作外，也積極在校內推廣，鼓勵班級老師帶學生挑選英文讀本，看著孩子們翻動英文書如同中文書一般，臉上漾出的歡喜，口中溢出的笑聲寫下一段感人的故事。





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