熱心公益服務偏鄉地區學子口腔照護　台南市政府頒獎表揚牙醫師

▲台南市牙醫師公會舉行會員大會，並對績優牙醫師頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市牙醫師公會19日於台南市東區夢時代雅悅會館舉行會員大會，由王瑞斌理事長主持，並對績優牙醫師頒獎表揚。

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台南市牙醫師公會會員醫師熱心公益、對特殊需求身心障礙的患者，偏遠地區口腔照護，國小學童潔牙都用心關懷，所以會員大會有來自全國70餘位長官貴賓到場觀禮，由健保署南區業務組林純美組長、及台南市社會局陳榮枝局長，表揚服務偏鄉口腔巡迴醫療及特殊需求醫療的醫師，同時也表揚服務滿20年、30年、40年、45年以上的醫師，終身成就劉巡宇醫師，医療學術謝達斌醫師，医療服務施建志醫師，資深服務郭茂村醫師，年度特殊貢獻獎王啟芳醫師，防疫英雄獎王俊凱醫師，張焱焯醫師，及去年在全國比賽勇奪冠軍的壘球，高爾夫球，網球隊伍，在會員大會隆重表達對上述醫師的肯定及鼓勵，更展現對受獎者的敬意。

王瑞斌理事長也深深感謝在半年疫情中，黃偉哲市長、衛生局陳怡局長、牙醫全聯會王棟源理事長、林俊憲立委、王定宇立委及各友會理事長，對防疫物資及訊息的協助。

友會韓國大邱牙醫協會，雖因疫情無法前來致意，大邱公會李基鎬理事長也稍上祝賀視頻，期待雙方在各方面的交流更活絡，友誼長存。會後在與會受獎者及貴賓大合照中圓滿禮成。

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