　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天道盟盟主「鐵霸」親妹操盤地下期貨　每月吸金500萬！落網關鍵曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富親妹妹經營地下期貨公司，20日遭刑事局幹員逮捕！警方指出曾女主持集團以假冒知名國內外期貨公司名義，對外招攬客戶，以免保證金、低門檻獲利吸引民眾下單，但該集團實際上並未下單，而是以買空賣空方式和客戶對作，每月不法獲利超過新台幣500萬元，卻嚴重坑殺一般投資大眾血汗錢，警方依違反期貨法、賭博、洗錢防制條例逮捕鐵霸親妹曾姓女子 （48歲）及公司成員16人。

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團，移送董姓姊弟。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團，查扣大批犯罪工具。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，鐵霸親妹妹曾姓女子在新北市永和區違法經營之地下期貨公司，成立「IFSA」、「IMTI」、「SSOI」及「福邦期貨」等公司名義對外招攬客戶，但實際上這些公司並未登記在案，公司業務教導客戶利用APP進行下單交易，但實際上款項並未投入期貨市場，以掛單買空賣空方式和客戶對賭，股民輸了就會被該集團追繳保證金，若民眾僥倖下期質獲利，該公司就會封鎖投資民眾帳戶並失聯，手段相當惡劣，警方統計光單一名菜藍族婦人財損高達600萬元新台幣左右。

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團，並查扣董女撰寫的CALL客教戰守則。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報展開調查，發現已知被害人超過400人，刑事局與台北市中山、松山警分局共組專案小組，報請新北地檢署檢察官何國彬指揮偵辦，警方歷經半年蒐證，但該地下期貨集團也驚覺警方監控，不斷更換據點營業，專案小組分別於2020年4、6、7月間陸續傳喚該地下期貨集團涉案員工到案說明，並於4月16日約談天道盟盟主「鐵霸」曾盈富親妹，也是集團實際幕後負責人到案說明。

專案小組當場查扣包含筆記型電腦（內含看盤及下單管理軟體）、工作手機、市話話機、客戶資料、客戶開戶書、教戰守則、工作教材、碎紙機、金融帳戶等證物，並陸續帶回曾姓女主嫌、公司實際營業幹部、員工，經警方收網統計，該集團不法獲利粗估超過新台幣3000萬元。

警方表示，公司營業員曹女（36歲）當公司主管，並由曹女親人、有資訊管理學位的親弟弟董男（32歲）擔任公司系統開發人員，並聘僱業務員攬客吸金，曹女並親自撰寫電話CALL客教戰守則讓業務員吸引投資金主上門。並監控到天道盟盟主鐵霸親妹曾多次到銀行提領該公司帳戶現金，據此認定曾女是公司實際主管，訊後依違反期貨交易法、賭博、洗錢防制法等罪名移送17名該集團涉案成員。

曾女雖遭檢方聲押，但獲法院裁定以20萬元交保候傳，其餘公司員工則以5-10萬元金額交保，曾女到案後否認犯行，堅稱是幫經營職棒簽賭的友人到銀行提領「球板」博弈營利，但檢警認為她說詞避重就輕，目前循線深入追查。

 【其他新聞】

►快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！史上首例　高雄、台南市警局長同遭拔官

►快訊／警政署副署長劉柏良、警政委員詹永茂　接掌高雄、台南警局長

►現代版滴血認親！弱智女家屬控警始亂終棄　親子鑑定結果出爐...警局回應了

最新、最強美白好物

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
動滋券開獎　身分證尾數0中籤率最高！這數字最慘
沒等到求婚…女下班騎YouBike遭輾斃　駕駛肇事原因曝光
快訊／動滋券700萬人抽籤　16位數亂數幸運兒出爐！領取方式
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

7歲男童脫隊「闖捷運閘口」被制止　捷運警帶他找到迷糊師

館長捐百萬支持新北警　同框侯友宜「秒變臉」...網讚：好可愛

天天吃泡麵！逃家少女沒錢繳3萬罰單…求助賓士男卻遭硬來　爆哭破門逃走

台中婦臉色慘白癱軟樹下...10歲女狂CALL父！　巡邏警緊急協助送醫

建商老闆炒作生技股　1個月從30炒到43元…涉擾亂金融交易秩序

黑狗遭「啞鈴狠砸」亡...家畜所從祖墳挖出「開棺驗屍」！慘死原因曝光

天道盟盟主「鐵霸」親妹操盤地下期貨　每月吸金500萬！落網關鍵曝光

影／沒等到求婚！女下班騎YouBike遭輾斃　駕駛肇事原因曝光

詐領擴大國旅秋冬補助　台東14家旅宿業2萬至10萬交保

雲林翁忘情挖蛤蜊離岸1公里不知漲潮　岸巡發現拔腿奔救

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

7歲男童脫隊「闖捷運閘口」被制止　捷運警帶他找到迷糊師

館長捐百萬支持新北警　同框侯友宜「秒變臉」...網讚：好可愛

天天吃泡麵！逃家少女沒錢繳3萬罰單…求助賓士男卻遭硬來　爆哭破門逃走

台中婦臉色慘白癱軟樹下...10歲女狂CALL父！　巡邏警緊急協助送醫

建商老闆炒作生技股　1個月從30炒到43元…涉擾亂金融交易秩序

黑狗遭「啞鈴狠砸」亡...家畜所從祖墳挖出「開棺驗屍」！慘死原因曝光

天道盟盟主「鐵霸」親妹操盤地下期貨　每月吸金500萬！落網關鍵曝光

影／沒等到求婚！女下班騎YouBike遭輾斃　駕駛肇事原因曝光

詐領擴大國旅秋冬補助　台東14家旅宿業2萬至10萬交保

雲林翁忘情挖蛤蜊離岸1公里不知漲潮　岸巡發現拔腿奔救

基隆超狂婆婆身分曝！豪砸20份三倍券+3萬現金...全新機車騎回家給乖媳婦

行動傳愛讓礙不在　台南市第一獅子會捐車身障服務車

後疫情時代的療癒之所「白教堂」！以印象派與柯比意精神成就神聖

反擊！　中國宣布：暫停香港與加、澳、英司法互助協定

日職／吳念庭二軍交手火腿猛打賞　王柏融未亮相

陳建仁卸任「不支薪、義務授課」　 任輔大講座教授9月起為新生上課

延續籃球愛　第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽嘉義熱力開賽　

Google地圖8大實用撇步公開　讓你秒變地圖達人

買房強制「一定也要買車位」　到手後正妹氣笑了…60多位住戶都中招！

台東最美海景托育資源中心　阿塱壹館推活動伴親子玩暑假

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

門突然被打開　台中男只穿一條內褲猛遮

泳池壓男童入水？警官爸告白：指控太沉重

長灘島「一條線」身分曝　她返台開吉求償180萬

即／「掐男童脖子按到水裡」！眼鏡男身分曝光

獨／台南二監驚爆受刑人恐攻！原子筆狂插...戒護員滿頭血

惡鄰躲大樓狙擊水塔　高雄男上網求救

即／台南1男身中多刀墜樓　臟器外露命危

快訊／內湖「群蜂攻擊」！多名小孩受傷

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

她喝醉「內褲不見」遭撿屍！廚師判賠60萬免坐牢

更多熱門

相關新聞

惡劣禮儀公司專坑老人家　誆賣靈骨塔詐2千萬

惡劣禮儀公司專坑老人家　誆賣靈骨塔詐2千萬

台北市經營葬儀業的張姓男子在新北板橋成立3間公司，涉嫌向26位平均年齡超過60歲的老人家宣稱可幫忙銷售靈骨塔，以此向被害人收取稅金、手續費，要求被害人先付款，製造買賣雙方資金往來假象，甚至要老先生抵押名下房子、儲蓄險保單，刷卡等方式，造成一老婦人被騙光家產企圖自殺，警方收網逮捕該集團15名成員，粗估犯罪吸金2年來超過新台幣2千萬元。

竹聯幫和堂經營「日仔會」30分高利！7嫌落網

竹聯幫和堂經營「日仔會」30分高利！7嫌落網

詐騙新手法！要求職者給健保卡...拿去領三倍券

詐騙新手法！要求職者給健保卡...拿去領三倍券

三倍券掀起新一波騙風！165：切莫輕信

三倍券掀起新一波騙風！165：切莫輕信

話術誆投資！宜蘭女電子新貴遭騙300萬

話術誆投資！宜蘭女電子新貴遭騙300萬

關鍵字：

天道盟主鐵霸親妹地下期貨刑事局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面