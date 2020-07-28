天道盟盟主「鐵霸」親妹操盤地下期貨　每月吸金500萬！落網關鍵曝光

記者張君豪／台北報導

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富親妹妹經營地下期貨公司，20日遭刑事局幹員逮捕！警方指出曾女主持集團以假冒知名國內外期貨公司名義，對外招攬客戶，以免保證金、低門檻獲利吸引民眾下單，但該集團實際上並未下單，而是以買空賣空方式和客戶對作，每月不法獲利超過新台幣500萬元，卻嚴重坑殺一般投資大眾血汗錢，警方依違反期貨法、賭博、洗錢防制條例逮捕鐵霸親妹曾姓女子 （48歲）及公司成員16人。

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團，移送董姓姊弟。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團，查扣大批犯罪工具。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，鐵霸親妹妹曾姓女子在新北市永和區違法經營之地下期貨公司，成立「IFSA」、「IMTI」、「SSOI」及「福邦期貨」等公司名義對外招攬客戶，但實際上這些公司並未登記在案，公司業務教導客戶利用APP進行下單交易，但實際上款項並未投入期貨市場，以掛單買空賣空方式和客戶對賭，股民輸了就會被該集團追繳保證金，若民眾僥倖下期質獲利，該公司就會封鎖投資民眾帳戶並失聯，手段相當惡劣，警方統計光單一名菜藍族婦人財損高達600萬元新台幣左右。

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團，並查扣董女撰寫的CALL客教戰守則。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報展開調查，發現已知被害人超過400人，刑事局與台北市中山、松山警分局共組專案小組，報請新北地檢署檢察官何國彬指揮偵辦，警方歷經半年蒐證，但該地下期貨集團也驚覺警方監控，不斷更換據點營業，專案小組分別於2020年4、6、7月間陸續傳喚該地下期貨集團涉案員工到案說明，並於4月16日約談天道盟盟主「鐵霸」曾盈富親妹，也是集團實際幕後負責人到案說明。

專案小組當場查扣包含筆記型電腦（內含看盤及下單管理軟體）、工作手機、市話話機、客戶資料、客戶開戶書、教戰守則、工作教材、碎紙機、金融帳戶等證物，並陸續帶回曾姓女主嫌、公司實際營業幹部、員工，經警方收網統計，該集團不法獲利粗估超過新台幣3000萬元。

警方表示，公司營業員曹女（36歲）當公司主管，並由曹女親人、有資訊管理學位的親弟弟董男（32歲）擔任公司系統開發人員，並聘僱業務員攬客吸金，曹女並親自撰寫電話CALL客教戰守則讓業務員吸引投資金主上門。並監控到天道盟盟主鐵霸親妹曾多次到銀行提領該公司帳戶現金，據此認定曾女是公司實際主管，訊後依違反期貨交易法、賭博、洗錢防制法等罪名移送17名該集團涉案成員。

曾女雖遭檢方聲押，但獲法院裁定以20萬元交保候傳，其餘公司員工則以5-10萬元金額交保，曾女到案後否認犯行，堅稱是幫經營職棒簽賭的友人到銀行提領「球板」博弈營利，但檢警認為她說詞避重就輕，目前循線深入追查。

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