獨／「侯友宜最想抓的男人」判死關鍵曝光！兩岸破冰…陸幹赴台追2000萬贖金

▲小南門幫主黃建偉（右）逃亡對岸多年卻因綁架李姓被害人（左）遭到逮捕經廣東法院判處死緩 。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

前桃園小南門幫主黃建偉不但長年居台警十大通緝要犯名單，更在2018年因犯下李姓台商綁架案遭刑事局列為查緝專專刊首惡，並於2018年6月在廣東落網，去年底大陸廣東法院一審判處死刑，廣東高院6月底二審駁回上訴，維持原判死刑緩期兩年。綽號「矮仔偉」的黃建偉當年在台灣開槍殺人、潑酸毀屍轟動一時，當時任桃園縣警局長，現任新北市長侯友宜都曾向媒體表示：「最想逮到的罪犯就是他」

▲《ETTODAY新聞雲》曾接獲小南門幫前幫主黃建偉幫內兄弟投書爆料內容。（圖／記者張君豪攝）

黃建偉有多兇狠！看看兩岸政府態度就知道，知情人士透露，前小南門幫幫主潛逃大陸廣東多年後，2018年再度在珠海犯下李姓台商綁架案，案件經被害人簽下5張1千萬元本票後獲釋，李姓台商返台後向刑事局報案，但李男深恐遭「矮仔偉」報復，向台警報案後又搭機前往大陸向珠海公安局報案。富商希望透過兩岸警方都動起來才有希望逮到手段兇殘的黃建偉。

據瞭解，黃建偉與其同夥雖然在2018年6月初遭珠海公安局拱北刑偵大隊逮捕，但大陸公安苦無黃建偉犯案證據，甚至贖金贓款下落也不知去向；台灣警方透露自從台政府拒絕九二共識後，兩岸共打制度形同虛設，大陸已多年未曾與台灣連繫司法互助，卻因小南門幫前幫主黃建偉在珠海落網後看到一絲曙光。

原來珠海公安雖然查出李姓富商當時為求脫身，不但簽了5張千萬元本票、還請台灣友人集資以地下匯兌管道匯了2千萬元現金到珠海，李姓被害人才得以脫身，但贖款到手後卻以網銀陸續匯往境外，大陸公安查緝上出現困難。

外加當時大陸北京公安部及廣東省掃黑辦公室，將本案列為廣東省的指標性黑社會重大矚目案件，珠海公安局有嚴峻的破案壓力下，在2019年9月間派遣5名刑偵官員來台會晤刑事局局長黃明昭，並請求台警分享台灣匯出贖款的金流共犯結構圖。

這也是兩岸共同打擊犯罪從2016凍結以來，大陸公安部門首次派幹員來台辦案！後來在兩岸警人員情資交流下，成功查出黃建偉透過台灣地下匯兌將1300萬、兩筆350萬贖金透過地下匯兌匯往廣東省珠海後，黃建偉再透過大陸網銀的人頭帳戶，將贖金分拆洗錢匯入設立在薩摩亞群島的境外紙上公司帳戶，台陸警方合作，成功查扣這筆位於薩摩亞的贖款，也成為黃建偉擄人勒贖案遭定罪的重要關鍵。

這起由大陸公安部、廣東省掃黑辦與台灣刑事局共同追查出複查兩岸三地漂白贖金贓款的成功案例，也讓台灣在2019年亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）洗錢防制獲得「最佳等級（一般追蹤）」佳績。

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