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竹聯幫和堂經營「日仔會」30分高利！警破門抓人...急用炒菜鍋燒本票

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記者張君豪／台北報導

刑事局23日宣布破獲竹聯幫和堂李姓成員在新北市新莊區成立地下資產管理公司，打著企業融資就急的口號，對外發送傳單、簡訊，吸引因新冠肺炎疫情經營困難的中小企業主上門借錢，但該堂口放款利率相當離譜，每借10萬元每兩周就得抽取30分，高達3萬元的利息，就是江湖黑幫俗稱的「日仔會」高利貸，刑事局偵七大隊監控超過半年，日前收網逮捕竹聯幫和堂共7名涉案成員。

▲警方逮捕竹聯幫和堂涉嫌放高利貸的李姓主嫌，並起獲空氣長短槍等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲警方逮捕竹聯幫和堂涉嫌放高利貸的李姓主嫌（畫面中前方），並起獲空氣長短槍等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕竹聯幫和堂涉嫌放高利貸的李姓主嫌，並起獲空氣長短槍等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲警方逮捕竹聯幫和堂涉嫌放高利貸的李姓主嫌，並起獲空氣長短槍等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵七大隊第二隊在2019年9月，接獲黃姓企業主報案，他聲稱向地下錢莊借錢陸續積欠2-3百萬債務，但因為利率實在太高怎麼都還不完，只好把岳母名下房屋向銀行抵押，打算出面償還債務。

和堂負責放高利貸的李姓負責人，擔心被害人跑路，騙黃男有名李姓富商願意出面整合債務，他只需要償還144萬元就可以還清債務，黃姓被害人歡天喜地到帶全家人前往赴約打算還清債務。

結果卻被黑幫眾人持棍棒押往桃園市某汽車旅館軟禁，每天均派小弟看守恐嚇，要求被害人全額償還約近300萬元債務：「否則下場自行負責，絕對要你好看」，結果黃男一家四口直到岳母的房貸撥款下來後，竹聯幫成員立刻押他到銀行提領235萬元現金抵債，銀行總共核發244萬元房貸，黃男卻只拿到9萬元，才拿到當初借貸本票離開。

▲警方逮捕竹聯幫和堂涉嫌放高利貸的李姓主嫌，並起獲空氣長短槍等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲警方逮捕竹聯幫和堂涉嫌放高利貸的李姓主嫌，並查出曾押人到桃園汽車旅館軟禁。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊接獲被害人報案後，與北市警松山、南港、北投、內湖警分局、台北市刑警大隊、桃園市警龜山分局、新竹縣警刑警大隊共組專案小組展開調查，鎖定竹聯幫和堂李姓男子（35歲）等在新北市新莊區經營地下融資公司，專門以兩周為期、30分高利放貸，並從事押人等暴力討債工作，若被害人還不出利息，李男還會教唆小弟到被害人經營公司砸毀營業設備。

刑事局7月15、16日行分赴新北市、嘉義市行動，逮捕竹聯幫和堂包含李男在內7名成員，並搜出約70張本票欠款，警方目前約談7名被害企業主出面指認，粗估該集團經營一年餘，放高利貸獲利超過新台幣1千萬元。警方上門搜索時，犯嫌還著急在廚房用炒菜鍋燒毀本票、恐嚇傳單等贓證物，所幸警方滅火取得部分殘骸。

▲警方逮捕竹聯幫和堂涉嫌放高利貸的李姓主嫌，並起獲空氣長短槍等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲警方逮捕竹聯幫和堂涉嫌放高利貸的李姓主嫌，並起獲遭燒毀的本票、恐嚇傳單殘骸。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並在李姓男子座車上查獲M16、90空氣長短槍，專案小組懷疑他持空氣槍用來恫嚇被害人，但他辯稱放在車上防身，警方並查扣現金10萬1,000元、筆記型電腦2台、電腦主機1台、螢幕1台、空白本票5本、球棒4支、鐵棍1支、教戰手冊1本、手機11支等證物。

警訊後依組織犯罪條例、刑法恐嚇取財、妨害自由、重利等罪嫌將7人移送桃園地方法院檢察署，檢方訊後裁定李嫌等7人分依新台幣2-10萬元不等金額交保候傳。

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