詐騙新手法！　要求職者給健保卡辦勞保...拿去領三倍券





▲刑事局預防科股長洪國倫說明全台三倍卷遭詐騙的案例。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，政府政策由紓困轉為振興，推出民眾用新臺幣1,000元換3,000元的「振興三倍券」鼓勵民眾消費。但目前已出現三倍券的詐騙案件，警方指出，目前經165反詐騙專線統計全國案件數，目前光是新北市、台南市已經有3位民眾因兌換振興三倍券遭詐騙，總財損金額高達15000元新台幣，警方預估三倍券的詐騙類似案件還會增加，呼籲民眾小心。

雖然台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情減緩，政府也為振興經濟發放「振興三倍券」，但根據警方統計，目前光是全台就有3位民眾因為兌換三倍卷遭到詐騙，前兩例都在新北市，民眾看到網路有低價2500元出售三倍券的好康，就貿然匯款，第一位被害人17日匯款1萬購買4套，第二位被害人則以2000元低價想購買振興券，卻遇詐騙集團。

警方指出，兩個案例都是透過臉書、LINE看到低價出售三倍券後匯款被騙，第三位被害人則出現在台南市，詐騙集團以求職面試，要求被害人提供健保卡辦理勞保後，將民眾健保卡拿去兌換三倍券，事後民眾發現憤而報警提告詐欺。警方指出，第三個案例手法較為新穎，呼籲民眾切莫輕信他人交出證件，以免遭冒領。

另外根據全台警方統計，各縣市偶見零星「健保卡遭鎖卡，要聽指示操作，以免無法領到三倍券」詐騙電話，顯見詐騙集團見到全民瘋三倍券，改變詐騙話術，藉此騙取民眾匯款。警方指出：雖然新冠肺炎疫情過去了，但可能振興三倍券的詐騙風潮正要來臨，警方呼籲民眾切莫輕信詐騙電話，並不要購買來路不明價格偏低的三倍券以免上當受騙。

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