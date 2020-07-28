驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

▲傳MacBook起價不用25,000元。（圖／達志newscom）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果產品向來為給人昂貴、高價的印象，不過近年來它們在產品定價策略上有所調整，逐漸縮小與人們之間的距離感。首款搭載ARM的MacBook，傳起價為799美元（約新台幣23,370元），13吋的MacBook Pro起價則為1,099美元（約新台幣32,150元），大概新推出的Mac最便宜的一次。

據爆料達人 Komiya 透露，蘋果採ARM設計的新款MacBook，搭載A12Z Bionic，起價將在799美元，較當前的MacBook Air少了近萬元，至於13吋的MacBook Pro起價將在1,099美元，較台灣目前的41,900元售價便宜了不少。

外媒推測，新電腦之所以能夠降價，與蘋果在WWDC發布的Apple Silicon計畫有關，從年底開始便會捨棄Mac電腦原有的Intel處理器，改用自研的ARM 晶片。先前也有外媒認為，從iPhone SE和iPad Pro的經驗來看，蘋果可以提供更親民的定價，或許這也是原因之一。

先前據蘋果爆料達人 @ihacktu 指稱，蘋果秋季會舉辦兩場發表會，其中10月27日那場可能會以實體發表會的方式進行，將公開第一批搭載Apple Silicon晶片的MacBook電腦，新款iPad Pro也可能會一起發布。

不過價格降低後，有些人質疑是否在效能上有所減弱，根據Geekbench測出的最新數據顯示，蘋果提供給開發者使用的特規版Mac Mini，搭載iPad Pro的A12Z晶片運行macOS，測試結果已經超越今年的MacBook Air，想必果粉們不必太擔心。

ARM MacBook

$799~

MacBook Pro 13”

$1099~

(*idk about the exact price) https://t.co/aypv0pZhGB — Komiya (@komiya_kj) July 25, 2020

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><

►iPhone 12將於9月初登場！ 傳蘋果秋季舉辦2場發表會



►影／iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相



►影／果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩 「4種售價」達人爆料：拆成2批賣