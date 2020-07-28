　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲MacBook,MacBook Pro。（圖／達志newscom）

▲傳MacBook起價不用25,000元。（圖／達志newscom）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果產品向來為給人昂貴、高價的印象，不過近年來它們在產品定價策略上有所調整，逐漸縮小與人們之間的距離感。首款搭載ARM的MacBook，傳起價為799美元（約新台幣23,370元），13吋的MacBook Pro起價則為1,099美元（約新台幣32,150元），大概新推出的Mac最便宜的一次。

據爆料達人 Komiya 透露，蘋果採ARM設計的新款MacBook，搭載A12Z Bionic，起價將在799美元，較當前的MacBook Air少了近萬元，至於13吋的MacBook Pro起價將在1,099美元，較台灣目前的41,900元售價便宜了不少。

外媒推測，新電腦之所以能夠降價，與蘋果在WWDC發布的Apple Silicon計畫有關，從年底開始便會捨棄Mac電腦原有的Intel處理器，改用自研的ARM 晶片。先前也有外媒認為，從iPhone SE和iPad Pro的經驗來看，蘋果可以提供更親民的定價，或許這也是原因之一。

先前據蘋果爆料達人 @ihacktu 指稱，蘋果秋季會舉辦兩場發表會，其中10月27日那場可能會以實體發表會的方式進行，將公開第一批搭載Apple Silicon晶片的MacBook電腦，新款iPad Pro也可能會一起發布。

不過價格降低後，有些人質疑是否在效能上有所減弱，根據Geekbench測出的最新數據顯示，蘋果提供給開發者使用的特規版Mac Mini，搭載iPad Pro的A12Z晶片運行macOS，測試結果已經超越今年的MacBook Air，想必果粉們不必太擔心。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

影／iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

影／果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩　「4種售價」達人爆料：拆成2批賣

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
台女長灘島「一條線」瘋傳身分被揭露　怒告求償180萬
里長集資40萬「中獎金額」出爐：繼續簽或捐出去
泰移工確診！　台灣匡列189接觸者「1人有症狀」住院隔離中
泰移工「在台2年半」返國確診　公司160接觸者初步狀況出爐
快訊／再增5例境外移入「分別來自菲律賓、香港」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

充電5分鐘、手機電力50%飽　高通推100瓦商用充電平台QC5

果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩　「4種售價」達人爆料：拆成2批賣

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

「Xperia 1 II大師視野」再一力作　《好心的回報》再打破手機影像創作框架

黑鯊3S、紅魔5S相約月底亮相！力拼華碩ROG Phone 3

安卓用戶當心！這些修圖App有惡意　需儘快從手機中刪除

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

消費級固態硬碟新標竿　三星推8TB固態硬碟870 QVO

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

充電5分鐘、手機電力50%飽　高通推100瓦商用充電平台QC5

果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩　「4種售價」達人爆料：拆成2批賣

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

「Xperia 1 II大師視野」再一力作　《好心的回報》再打破手機影像創作框架

黑鯊3S、紅魔5S相約月底亮相！力拼華碩ROG Phone 3

安卓用戶當心！這些修圖App有惡意　需儘快從手機中刪除

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

消費級固態硬碟新標竿　三星推8TB固態硬碟870 QVO

《食尚》主持群再爆職災！　哈孝遠憂「痛風再發作」忍痛吃美食

牛五花嫩口多汁！嘉義超氣派平價火鍋　冰淇淋、多款飲料免費爽嗑

人行道突塌陷！牽手情侶瞬間消失...網驚：連走路都有心理陰影

被列黑心海鮮客戶名單　台北喜來登、晶華、國賓：未使用鮮德產品

桃園「迷你肉圓」只要8元！圓滾滾外型晶瑩剔透…搭配骨仔肉湯香氣逼人

「防止總統擴權！」江啟臣：儘速進行修憲總體檢　落實權力分立制衡

4百元有找爽嗑肉！「蘭嶼版芭達雅」燒烤吃到飽　眺望藍海＋夕陽太享受

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

台女星「晚上洗衣服」遭日本尪痛罵！　回娘家委屈訴苦…媽1招反擊幫出氣

5分鐘搞懂ETF！指數股票型基金4大優勢一次看：適合「預算低」的新手

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

3C家電熱門新聞

果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩

安卓用戶當心！這些修圖App有惡意　需儘快從手機中刪除

iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏

三星推8TB固態硬碟870 QVO

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

「Xperia 1 II大師視野」再一力作

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

黑鯊3S、紅魔5S相約月底亮相

高通推100瓦商用充電平台QC5

更多熱門

相關新聞

果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩

果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩

果粉期盼已久的iPhone12又有重點消息，有3C達人爆料，蘋果將在美國時間9月8號舉辦新品發表會，屆時iPhone12四款新機都會登場，不過值得注意的是，這次還被爆出會拆成2梯次實行預購與出貨。價格方面，iPhone 12售價為649美元（約新台幣19,201元）。

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

Apple同框牙醫男友羞曝「情侶超甜姿勢」　現場全傻眼

Apple同框牙醫男友羞曝「情侶超甜姿勢」　現場全傻眼

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

關鍵字：

蘋果AppleMacMacBook Pro

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面